Apple punta sull’intelligenza artificiale, per l’esattezza si tratta dell’integrazione ChatGPT su iPhone. L’annuncio riguarda l’integrazione in iOS 18, che ha portato grande entusiasmo tra gli utenti. Bloomberg ha di recente rivelato dettagli sorprendenti sugli accordi finanziari tra le due aziende. Contrariamente alle aspettative, però, Apple non corrisponderà alcun compenso diretto a OpenAI per l’inclusione del chatbot nel suo nuovo sistema operativo.

Il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha spiegato che la collaborazione tra Apple e OpenAI si basa su una visione a lungo termine. Gli obiettivi di questa partnership comprendono in primo luogo la visibilità e l’espansione dell’utilizzo di ChatGPT. L’integrazione del chatbot in Siri, negli strumenti di scrittura e potenzialmente in altre applicazioni Apple offrirà a OpenAI l’opportunità per raggiungere centinaia di milioni di utenti.

Integrazione di ChatGPT su iPhone: gli obiettivi delle due aziende

Fonti interne ad Apple hanno sottolineato l’importanza fondamentale di questa partnership per l’azienda di Cupertino. ChatGPT potrebbe diventare uno strumento imprescindibile per gli utenti Apple, accrescendo così la sua diffusione e il suo utilizzo nella vita di tutti i giorni.

Una strategia che però non si ferma qui. Bloomberg ipotizza che Apple avrebbe la possibilità di stipulare in futuro accordi di revenue sharing con aziende di IA. Ciò equivale a dire che l’azienda di Cupertino otterrebbe una percentuale dei ricavi generati dai servizi a pagamento offerti da queste aziende sulle sue piattaforme.

Questo fa capire qual è la mission di Apple: integrare le funzionalità di Intelligenza Artificiale all’interno dei propri dispositivi. Ciò creerà dei flussi di reddito nuovi, che porteranno l’azienda a primeggiare nel settore IA. Integrare ChatGPT in macOS Sequoia, iOS 18 e iPadOS 18 non costerà nulla e sarà facoltativa. Gli utenti già abbonati a ChatGPT Plus avranno accesso a diverse funzionalità esclusive, come il nuovo modello GPT-4. Dovranno soltanto collegare il proprio account per fruire del suo utilizzo.

L’integrazione di ChatGPT su iPhone è una mossa strategica per entrambe le aziende. Apple mira a migliorare l’esperienza utente e a rafforzare la propria presenza nel campo dell’intelligenza artificiale, mentre OpenAI ottiene una visibilità senza precedenti e l’opportunità di espandere la propria base utenti.