Ecco quando uscirà sulla piattaforma streaming MAX la serie TV Welcome to Derry, prequel di IT.

Gli appassionati di Stephen King sono molto curiosi di avere notizie sulla serie TV Welcome to Derry, che farà da prequel ai due capitoli cinematografici legati a IT: secondo quanto è stato rivelato la serie sarà disponibile dal 2025.

La notizia è stata rivelata da Casey Bloys di HBO, che ha dichiarato:

In autunno avremo la serie prequel di Dune che racconterà delle origini del Bene Gesserit. E poi, nel 2025 sarà il turno della serie sull’IT di Stephen King. La Warner Bros. ha realizzato due film e abbiamo in programma anche una serie prequel. E poi ovviamente, tra le nostre produzioni in lavorazione ci sta la serie di Harry Potter, che sarà distribuita in avanti. Stiamo ancora lavorando con gli sceneggiatori in questa fase.

La serie TV sarà distribuita sulla piattaforma streaming MAX. Una delle novità che sono state rivelate nelle ultime settimane riguarda la presenza di Bill Skarsgard che tornerà a vestire i panni di Pennywise.

La trama di Welcome to Derry

A lavorare sulla produzione di Welcome to Derry ci saranno Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Lo stesso Andy Muschietti, che è stato alla regia dei capitoli cinematografici, dirigerà diversi episodi.

Nel cast ci saranno Taylour Paige (Zola), Jovan Adepo (Watchmen), Chris Chalk (Perry Mason), James Remar (Oppenheimer), Stephen Rider (Daredevil) e Madeleine Stowe (Revenge).

Secondo quanto è stato rivelato la serie inizierà negli anni ’60, nel periodo che precede gli eventi di It: Parte Uno. All’interno della serie TV verranno rivelate anche le origini Pennywise.