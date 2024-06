L’hyper-GT elettrico Lotus Emeya ha conquistato un nuovo primato, stabilendo il record di ricarica dal 10 all’80% in soli 14 minuti. Questo risultato straordinario è stato certificato dalla società di consulenza P3, famosa per il suo Charging Index Report per l’Asia. La Emeya, prima hyper-GT elettrica del marchio britannico, adesso è tra le auto elettriche più veloci al mondo in termini di ricarica.

Questa performance eccezionale è resa possibile dalla combinazione di tecnologie all’avanguardia. L’utilizzo di una colonnina di ricarica da 400 kW, la cui potenza è stata assorbita dall’hyper-GT a una media di 331 kW, è un fattore importante. Inoltre, la struttura cell-to-pack delle batterie, che consente di aumentare del 20% la densità energetica rispetto al design modulare standard, gioca un ruolo fondamentale.

Hyper-GT elettrico Lotus Emeya: prestazioni di ricarica senza precedenti

L’auto è dotata di un sistema di raffreddamento all’avanguardia, progettato per ottimizzare le prestazioni termiche e l’efficienza della batteria. Non solo migliora l’efficienza della ricarica, ma contribuisce anche a prolungare la durata della batteria. Tutto questo ha permesso di superare i principali concorrenti sul mercato, tra cui Mercedes EQS, BMW i7 e Tesla Model Y. Il CEO di Lotus, Qingfeng Feng, ha commentato:

Con la nostra tecnologia di ricarica, l’Emeya supera i limiti di un normale veicolo elettrico, offrendo agli automobilisti la libertà di viaggiare senza preoccupazioni. Stiamo ridefinendo l’esperienza di guida nel segmento delle Grand Tourer, incentivando la transizione verso l’elettrico.

Oltre alle prestazioni di ricarica, l’hyper-GT elettrico Lotus Emeya vanta un doppio motore che eroga una potenza complessiva di 905 CV e 985 Nm di coppia, garantendo un’esperienza di guida unica. Con l’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,78 secondi e la velocità massima di 256 km/h, l’Emeya offre prestazioni da vera sportiva, senza compromettere il comfort e l’eleganza tipici di una Grand Tourer.