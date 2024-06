Immaginate di indossare un elegante paio di occhiali che integrano perfettamente le app e le funzioni a cui ci siamo abituati con il nostro iPhone, senza la necessità di portare con sé un dispositivo separato. Questo concetto rivoluzionario, conosciuto come Apple Glass, è stato oggetto di speculazioni e anticipazioni per anni, e i recenti sviluppi suggeriscono che questo futuro sta diventando sempre più concreto.

Un nuovo brevetto rivela il design innovativo degli Apple Glass

Un recente brevetto pubblicato dall’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) ha riacceso l’entusiasmo per gli Apple Glass. Il brevetto, intitolato “Dual-Axis Hinge Mechanism” (meccanismo di cerniera a doppio asse), descrive un intricato design di una cerniera per occhiali che consente alle stanghette di passare senza soluzione di continuità dalla posizione ripiegata, una posizione aperta nominale e una posizione iperestesa.

La posizione nominale consente di chiudere eventuali spazi che espongono l’elettronica nascosta all’interno del telaio. La meticolosa attenzione di Apple per i dettagli è evidente nella descrizione del brevetto, che menziona la capacità di nascondere eventuali spazi vuoti che espongono i componenti elettronici alloggiati all’interno della montatura e delle stanghette. Inoltre, il brevetto suggerisce l’integrazione di un cavo o di un connettore elettrico che attraversa la cerniera, guidando in modo efficiente la connessione tra i componenti elettronici del braccio e del telaio.

L’uso persistente del termine “occhiali”, in tutto il documento, non lascia dubbi sul fatto che questo innovativo design della cerniera sia destinato agli occhiali intelligenti di Apple, alimentando ulteriormente l’attesa per l’eventuale uscita del dispositivo.

Apple Glass: un futuro senza iPhone

Le previsioni di fonti autorevoli come Samsung Securities e SamsungPop suggeriscono che gli Apple Glass potrebbero fare il loro debutto già nel 2027, allineandosi alla visione a lungo termine di Apple per l’informatica indossabile. Sebbene il percorso verso la creazione di un prodotto smart glass socialmente accettabile e ampiamente adottato sia stato costellato di sfide, come dimostra lo sfortunato Google Glass, Apple sembra determinata a imparare dai passi falsi del passato.

Che cos’è Apple Glass e in che cosa si differenzia da Vision Pro?

Gli Apple Glass sono stati concepiti come occhiali intelligenti a realtà aumentata che potrebbero sostituire l’iPhone, integrando app e funzioni direttamente negli occhiali. Vision Pro, invece, è un computer che offre esperienze di realtà mista, ma non è destinato a sostituire gli smartphone.