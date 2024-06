L’annuncio di una storia Marvel con Zio Paperone ha entusiasmato gli appassionati di fumetti, che potranno così vedere incrociarsi due brand colossali come i character Disney e la Casa delle Idee. Ora si sa anche quando questa storia arriverà in Italia: sarà pubblicata sul Topolino del 26 giugno.

Negli Stati Uniti il fumetto arriverà il 19 giugno, perciò rispetto all’Italia ci sarà uno scarto di una sola settimana. Ecco rivelata la copertina di Zio Paperone e il Decino dell’Infinito realizzata da Alex Ross.

Il numero del settimanale su Topolino 3579 avrà, quindi, tra le storie presenti anche quella attesissima realizzata da Jason Aaron per la Marvel.

Ai disegni lo sceneggiatore di Thor è stato, invece, affiancato da un numero di autori Disney di rilievo: si tratta di Paolo Mottura, Francesco D’Ippolito, Alessandro Pastrovicchio, Vitale Mangiatordi e Giada Perissinotto.

La trama di Zio Paperone e il Decino dell’Infinito

In Zio Paperone e il Decino dell’Infinito il character Disney intraprendere un viaggio nel multiverso per impedire che una sua versione malvagia possa diventare il Paperone più ricco e potente. Al fianco di zio Paperone ci saranno gli immancabili Paperino, Archimede e Qui, Quo e Qua.

In occasione dell’uscita di Topolino 3579 Panini Comics proporrà due edizioni diverse con cover variant: una tra queste sarà dedicata a Zio Paperone e il Decino dell’Infinito e avrà, così come mostrato sopra, l’illustrazione di Alex Ross, geniale disegnatore, che ha realizzato capolavori come Marvels e Kingdom Come.