Online è stato pubblicato il trailer ufficiale di Alien: Romulus, si tratta del filmato di presentazione del nuovo capitolo della saga con lo xenomorfo, ed a lavorarci ci sarà Fede Alvarez, che ha già lavorato su Evil Dead.

Ecco il trailer.

Nel filmato, nonostante si fosse parlato di un film diverso rispetto ad altri capitoli della saga di Alien, sembra di ritrovarsi all’interno di una versione reboot del primo leggendario lungometraggio realizzato da Ridley Scott.

Anche in questo caso lo xenomorfo si insedia all’interno di un gruppo di astronauti, creando una minaccia interna e decimando l’equipaggio. Ed anche in questo caso sembra che la protagonista femminile sarà il personaggio centrale della storia.

Ecco la sinossi ufficiale:

Mentre stanno esplorando una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori spaziali si troverà ad affrontare una terribile forma di vita proveniente dalle profondità dello Spazio.

Quando uscirà Alien: Romulus

Il cast del film vede protagonista Cailee Spaeny (“Civil War”), David Jonsson (“Agatha Christie’s Murder is Easy”), Archie Renaux (“Shadow and Bone”), Isabela Merced (“The Last of Us”), Spike Fearn (“Aftersun”), Aileen Wu.

Fede Alvarez, oltre alla regia, ha curato anche la sceneggiatura del progetto con Rodo Sayagues (“Don’t Breathe 2”), su un soggetto di Dan O’Bannon e Ronald Shusett.

La produzione di Alien: Romulus è stata affidata a Ridley Scott, Michael Pruss e Walter Hill. Mentre i produttri esecutivi sono Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon, Brent O’Connor, e Tom Moran.

Alien: Romulus sarà disponibile al cinema dal 16 agosto.