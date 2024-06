Incentivi auto 2024: avviate le prenotazioni per il nuovo ecobonus. Oggi 3 giugno verrà aperto il portale ministeriale per le prenotazioni, dando il via ufficiale. I concessionari, dopo aver sottoscritto gli accordi con i futuri acquirenti, dovranno caricare le pratiche d’acquisto delle vetture che soddisfano i requisiti del nuovo ecobonus. Si prevede una forte richiesta, in particolare per la fascia 61-135 g/km di CO2, che potrebbe esaurirsi rapidamente.

Questi incentivi saranno applicabili anche agli acquisti effettuati dal 25 maggio, data di entrata in vigore del decreto. Un elemento fondamentale nella scelta dell’auto sarà il prezzo di listino, che dovrà essere inferiore a 42.700 euro (IVA inclusa) per i veicoli elettrici o con emissioni inferiori a 61 g/km. Per le auto plug-in hybrid, il limite di prezzo sale a 54.900 euro.

Incentivi auto 2024: fasce di incentivi e altre novità

Gli incentivi variano a seconda della fascia di emissione e dell’eventuale rottamazione di un veicolo vecchio. Per le auto elettriche, gli incentivi possono arrivare fino a 11.000 euro con rottamazione. Invece, per le ibride plug-in, il massimo è di 6.000 euro. Per le auto a benzina o diesel con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO2, l’incentivo è di 2.000 euro con rottamazione.

Inoltre, per le persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro è previsto un extra bonus del 25% sull’incentivo base. Questo rende l’acquisto di un’auto ecologica ancora più conveniente. Una novità di quest’anno è l’estensione degli incentivi anche ai veicoli commerciali leggeri elettrici e ibridi plug-in, con importi che variano a seconda della categoria del veicolo.

I fondi stanziati per gli incentivi auto 2024 sono limitati, quindi è consigliabile affrettarsi con le prenotazioni per non perdere questa opportunità. Il governo ha inoltre previsto un meccanismo di rifinanziamento qualora i fondi si esaurissero prima del previsto, dimostrando forte impegno nella promozione della mobilità sostenibile.