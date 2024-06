La recensione di "Haikyu!! The The Dumpster Battle" offre emozioni intense e animazioni spettacolari ma gioca troppo sulla rivalità.

Dopo una lunga attesa di quattro anni, “Haikyu!! The The Dumpster Battle” è arrivato al cinema, i fan dell’anime “Haikyu!!” possono finalmente assistere alla continuazione della storia con il film. Questa pellicola rappresenta l’inizio della fine per la serie amatissima, portando sul grande schermo il tanto atteso scontro tra i rivali storici, Karasuno High e Nekoma High. Tuttavia, mentre il film offre momenti di grande emozione per i fan di lunga data, può risultare deludente per coloro che non sono già profondamente immersi nella serie e ve ne parliamo nella nostra recensione.

Come ferventi fan della serie anime e manga Haikyu, ci siamo avvicinati al tanto atteso film di Haikyu con una miscela di eccitazione e apprensione. Tuttavia, le nostre preoccupazioni sono state rapidamente dissolte mentre il film si svolgeva, offrendo un’esperienza entusiasmante che ha superato ogni aspettativa.

La qualità dell’animazione del film di Haikyu è semplicemente spettacolare. Le sequenze d’animazione dinamiche e fluide catturano l’intensità delle partite di pallavolo con un livello di dettaglio davvero impressionante. I movimenti dei personaggi, le espressioni facciali e la pura energia in campo prendono vita in modo tale da arricchire l’esperienza visiva complessiva. Il team di animazione merita lode per la loro attenzione meticolosa ai dettagli, creando un capolavoro visivo mozzafiato. Di seguito il trailer ufficiale pubblicato su YouTube:

La ritualità sana dello sport

Una delle più grandi forze del film di “Haikyuu!! The The Dumpster Battle” risiede nella sua capacità di condensare l’essenza della storia di Haikyu in una narrazione coesa e coinvolgente. Il ritmo è sapientemente costruito, consentendo sia ai fan accaniti che ai nuovi arrivati di immergersi nel mondo della squadra di pallavolo della Karasuno High School. Gli autori bilanciano abilmente lo sviluppo dei personaggi, le intense sequenze di gioco e i momenti di umorismo, creando una storia ben strutturata e accattivante.

Il film di Haikyu rende omaggio ai personaggi amati che i fan hanno imparato ad adorare. Il film non solo riporta le facce familiari di Hinata, Kageyama e il resto della squadra, ma introduce anche personaggi nuovi e convincenti. La personalità di ogni personaggio è magistralmente ritratta, con la loro crescita individuale e le lotte che vengono messe al centro dell’attenzione. Il film approfondisce i viaggi personali dei giocatori, rendendoli ancora più vicini e affettuosi.

La colonna sonora completa perfettamente l’energia del film. La musica incoraggiante e battente aumenta l’impatto emotivo dei momenti cruciali, creando un’esperienza sensoriale che risuona con il pubblico. La colonna sonora ben scelta contribuisce all’atmosfera complessiva del film, attirando gli spettatori nell’intensità delle partite e nella cameratismo della squadra.

In sintesi, il film di Haikyu è una celebrazione trionfante della serie amata. Cattura con successo l’essenza dell’anime e del manga offrendo un’esperienza visivamente sbalorditiva ed emotivamente risonante. Che siano fan di lunga data o nuovi arrivati nel mondo di Haikyu, questo film è un must per chiunque cerchi un’avventura anime sportiva entusiasmante e commovente.

Uno dei problemi principali del film però, è la sua velocità. Con una durata di soli 85 minuti, il film cerca di condensare 33 capitoli del manga originale, una sfida non indifferente se consideriamo che l’anime solitamente copre circa 5 capitoli per episodio di 22 minuti​ Questo ritmo accelerato fa sì che molte scene e sviluppi della trama vengano trattati in modo superficiale, lasciando poco spazio per respirare e per un approfondimento emotivo. A differenza di altre trasposizioni cinematografiche come “The First Slam Dunk”, che dedicano tempo e cura ai dettagli, Haikyu sembra affrettato e manca di contesto, risultando così difficile da seguire per i nuovi arrivati.

La trama del film ruota attorno alla battaglia tra Karasuno High e Nekoma High nel Torneo Nazionale, un incontro carico di significato e tensione per i protagonisti, in particolare per Shoyo Hinata e Kenma Kozume. Questo scontro non è solo una questione di vincere o perdere, ma rappresenta una lotta personale per il cuore e l’anima di Kenma, che si trova in un percorso di riscoperta e apprezzamento per il gioco della pallavolo. Gli appassionati della serie apprezzeranno sicuramente le dinamiche tra i personaggi, ma chi non è aggiornato sugli eventi delle stagioni precedenti potrebbe sentirsi perso, poiché il film non offre molti riassunti o spiegazioni​

Aspetti tecnici e animazione

“Haikyuu!! The Dumpster Battle” è il secondo film con il maggior incasso dell’anno in Giappone, ma a meno che tu non sia un adolescente, un appassionato di anime o che ti interessi davvero molto alla pallavolo, è improbabile che ne trarrete molto di più e vi sveliamo perché nella nostra recensione. Dal punto di vista della trama, sembra un po’ come entrare a metà di un evento già iniziato – che di fatto è quello che farete, a meno che tu non abbia seguito il manga di grande successo e a lunga durata di Haruichi Furudate, da cui è tratto questo film, e gli 85 episodi dell’anime televisivo che ne sono già stati tratti. Anche il titolo sarà indecifrabile per i neofiti: “haikyuu” è giapponese per pallavolo; The Dumpster Battle si riferisce alle nostre due squadre scolastiche rivali e ai loro mascotte della fauna urbana, un corvo e un gatto.

Con pochissimo preambolo siamo subito catapultati in una partita ad alto rischio tra queste squadre – un playoff del terzo turno nel torneo nazionale di primavera – e lì rimaniamo per tutta la durata. Ci sono occasionali flashback che illuminano le relazioni tra alcuni dei giocatori, soprattutto i nostri rivali centrali: l’iperattivo Shôyô Hinata, che è super fanatico dello sport e supera la sua bassa statura con le sue potenti capacità di salto; e il freddo, angosciato Kenma Kozume, che sembra essere esistenzialmente indifferente a tutto, incluso il volley, nonostante sia un maestro tattico in esso.

L’animazione è potenziata con grafiche, primi piani estremi e riprese super lentissime di ragazzi sospesi in aria per l’eternità prima di schiacciare la palla attraverso la rete con tutta la loro forza. Se sei pronto per questo, il livello di impegno di questa storia per i dettagli della pallavolo – le tattiche gioco dopo gioco, le strategie, i rituali – è ammirevole. E parte dell’appeal del franchise è chiaramente come le ansie, le emozioni e le relazioni degli adolescenti possono essere sublimate attraverso lo sport.

Uno degli elementi centrali del film è l’approfondimento del personaggio di Kenma. Mentre la serie televisiva ha sempre bilanciato l’attenzione tra i vari membri della squadra, il film si concentra maggiormente su Kenma, esplorando la sua storia personale e il suo rapporto con la pallavolo attraverso numerosi flashback. Questo focus, se da un lato permette una maggiore comprensione del suo personaggio, dall’altro sacrifica il tempo dedicato agli altri membri della squadra di Karasuno, che ricevono meno spazio per brillare rispetto alle aspettative dei fan​.

Un punto a favore di questo film è sicuramente la qualità dell’animazione. La maggiore disponibilità di budget per il film ha permesso di migliorare notevolmente la qualità visiva, con dettagliate espressioni facciali e movimenti fluidi che esaltano le scene di gioco. L’uso della tecnologia 3D è stato integrato con successo per aggiungere dinamismo e profondità alle scene di pallavolo, senza mai distrarre dallo stile tradizionale dell’anime​ Una sequenza particolarmente memorabile è quella in cui la prospettiva passa a quella di Kenma durante una partita, mostrando in modo avvincente e adrenalinico la complessità del gioco dal punto di vista del giocatore.

In definitiva, HAIKYU!! The Dumpster Battle è un film che offre momenti emozionanti e una qualità visiva elevata, destinato a soddisfare i fan che hanno seguito la serie sin dal principio. Tuttavia, il ritmo accelerato e la mancanza di contesto rendono difficile l’accesso ai nuovi spettatori e limitano la profondità narrativa che ha caratterizzato la serie televisiva. Nonostante le sue carenze, il film riesce comunque a catturare l’essenza di “Haikyu!!” e a regalare ai fan un’esperienza coinvolgente e adrenalinica, seppur con qualche riserva.