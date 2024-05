La Warner Bros. ha messo in sviluppo una serie TV su 300, tratta dai film di Zack Snyder, ispirati a loro volta dal fumetto di Frank Miller.

Warner Bros. ha da poco annunciato una serie TV ambientata nell’universo narrativo di 300. I due film tratti dal fumetto di Frank Miller avranno del nuovo materiale che arriverà sullo schermo.

Il progetto su 300 dovrebbe essere un prequel rispetto al lungometraggio del 2007 realizzato da Zack Snyder. Attualmente non sono stati annunciati ufficialmente autori e membri della produzione che lavoreranno alla serie TV, ma ci sarebbero delle indicazioni importanti.

Sembra che Zack Snyder sia in trattative per dirigere e produrre la serie, mentre Deborah Snyder, che ha anch’essa lavorato sui film di 300, dovrebbe tornare come produttrice esecutiva sotto l’etichetta Stone Quarry. Al progetto dovrebbero partecipare anche Wesley Coller, Gianni Nunnari, Mark Canton, e Bernie Goldmann.

La storia di 300 ha coinvolto tanti appassionati negli ultimi decenni, che hanno visto un qualcosa di coinvolgente nelle avventure di Leonida e dei suoi guerrieri contro i Persiani ed il re Serse.

300: una storia vera

Da ricordare che 300 ha raccontato la storia realmente accaduta della battaglie delle Termopoli svoltasi nel 480 A.C. Il fumetto di Frank Miller, che ha avuto la collaborazione di Lynn Varley ai colori è a sua volta ispirato da un film del 1962, intitolato L’Eroe di Sparta.

Frank Miller è un autore di fumetti che è stato decisivo con il suo influsso sulla cinematografia degli ultimi vent’anni, considerando che sono tratti dai suoi fumetti lungometraggi come la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, i film di Sin City, e la stessa saga di 300.