I lettori di Leganerd.com potranno richiedere i biglietti omaggio per partecipare alle anteprime di The Animal Kingdom di Milano, Modena, Roma e Bologna: ecco come.

Avventura, mistero, metamorfosi ed eventi inaspettati sono al centro di The Animal Kingdom, pellicola diretta dal francese Thomas Cailley che immagina un futuro prossimo in cui misteriose mutazioni trasformano gli esseri umani in ibridi animali. Al centro di questo atipico romanzo di formazione che occhieggia al fantasy spiccano temi come i legami familiari, la crescita e l’emancipazione, il sacrificio e il rapporto tra genitori e figli.

La pellicola scritta da Thomas Cailley con il contributo di Pauline Munier vanta la presenza nel cast delle star d’Oltralpe **Romain Duris e Adèle Exarchopoulos** nei panni dei genitori di Émile, che ha il volto dell’emergente Paul Kircher, figlio d’arte di Irène Jacob e Jérôme Kircher. Potete leggere la recensione di The Animal Kingdom di Movieplayer.it in vista dell’arrivo del film nei cinema italiani, il 13 giugno, distribuito da Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. L’uscita ufficiale sarà preceduta da un breve tour italiano alla presenza del regista e del cast, a cui i lettori di Leganerd.com potranno partecipare richiedendo i biglietti omaggio secondo le seguenti modalità.

Il tour

Ecco le sale che ospiteranno le anteprime di The Animal Kingdom alla presenza del cast.

4 giugno ore 20:30 – MILANO UCI BICOCCA Modera in Sala lo YouTuber e Influencer VictorLaszlo88

4 giugno ore 20:30 – ROMA UCI MAXIMO

8 giugno ore 21:15 – BOLOGNA BIOGRAFILM CINEMA ARLECCHINO Alla presenza del regista Thomas Cailley e del compositore Andrea Laszlo De Simone . Proiezione in VOS.

9 giugno ore 18:00 – MODENA VICTORIA Alla presenza del regista Thomas Cailley.

10 giugno ore 20:00 – ROMA THE SPACE PARCO DEI MEDICI Dopo la proiezione il film verrà commentato dal regista Thomas Cailley e dal compositore Andrea Laszlo De Simone . Presenta il giornalista e critico cinematografico Gabriele Niola.



Come richiedere i biglietti omaggio

Per richiedere i biglietti omaggio potete scrivere alla mail cerimoniale@theculturebusiness.it indicando LEGANERD, oltre a specificare Nome e Cognome, Numero di Biglietti (1 o 2), Città e Film.

I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima dell’inizio della proiezione.

La sinossi

Émile ha solo 16 anni e vorrebbe una vita normale: la scuola, le serate con gli amici, i primi amori. D’un tratto, però, l’adolescente si trova a fare i conti con alcuni inaspettati cambiamenti dopo che alcune misteriose mutazioni trasformano gli esseri umani – tra cui sua madre – in ibridi animali.

“Non sono un appassionato di cinecomic, non saprei nominare dieci film con mutanti” ha confessato Thomas Cailley. “Tuttavia, vista l’attuale emergenza ecologica, credo che sia fondamentale inventare nuove storie che esplorino le nostre interazioni con le altre creature

viventi, non con l’espediente dell’inevitabile collasso o dell’ennesima storia post-apocalittica, ma mostrando un impulso vitale, violento e generativo. Una nuova frontiera. L’idea della mutazione uomo-animale ci permette di affrontare la tematica da un punto di vista fisico, concreto, attraverso i corpi dei personaggi. L’altra questione che mi interessava era portare questi cambiamenti nel mondo di oggi. Adoro Starship Troopers – Fanteria dello spazio di Paul Verhoeven e i film di Hayao Miyazaki, ma non volevo proiettare la mia storia in un futuro lontano o renderla un puro racconto. Tengo molto all’irruzione del fantastico nella nostra vita quotidiana. Questo attrito tra realtà e finzione è una fonte preziosa di empatia, di discrepanze, di turbamenti, di comicità”.