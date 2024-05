Per la prima volta dopo quasi dieci anni, l’icona della commedia Jack Black è tornato a dare la voce a Po, il maestro di kung fu più improbabile del mondo, nel nuovo esilarante e divertentissimo capitolo dell’amato franchise di commedia d’azione della DreamWorks Animation: Kung Fu Panda 4, ora disponibile in acquisto digitale su tutte le piattaforme, tra cui Apple Tv, Prime Video Store, Rakuten TV e Microsoft, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment. Oggi vi mostriamo una featurette in esclusiva incentrata sul villain della pellicola, Il Camaleonte, doppiata in originale da Viola Davis, che insieme alla doppiatrice di Zhen, Awkwafina, ci racconta il suo personaggio.

Con l’uscita di Kung Fu Panda 4, il franchise ha incassato oltre due miliardi di dollari al botteghino globale, e si appresta ora a conquistare anche i salotti di tutti gli appassionati di cinema e animazione. Inoltre, il 20 giugno il film uscirà anche in versione Home Video retail su supporti DVD e Blu-Ray, grazie a Plaion Pictures e Universal Pictures Home Entertainment, con numerosi contenuti speciali come video di backstage, scene eliminate, commento al film e un cortometraggio originale, “La sfida dei ravioli”.

La Sinossi del Film

Dopo aver sfidato la morte in tre incredibili avventure sconfiggendo nemici di fama mondiale con il suo straordinario coraggio e le sue pazzesche abilità nelle arti marziali, Po, il Guerriero Dragone (Jack Black, candidato al Golden Globe), è chiamato dal destino a… mettere un punto. Gli è stato infatti affidato il compito di diventare la guida spirituale della Valle della Pace.

Questo comporta un paio di problemi evidenti. In primo luogo, Po ne sa di leadership spirituale tanto quanto di paleodieta e, in secondo luogo, deve cercare e addestrare al più presto un nuovo Guerriero Dragone prima di poter assumere la sua nuova e prestigiosa posizione.

Come se non bastasse, di recente è entrata in scena una malvagia e potente maga, la Camaleonte (la vincitrice dell’Oscar Viola Davis), una minuta lucertola in grado di trasformarsi in qualsiasi creatura, grande o piccola che sia. La Camaleonte ha messo i suoi piccoli occhi avidi e luccicanti sul Bastone della Saggezza di Po, che le darebbe il potere di risvegliare dal Regno degli Spiriti, tutti i cattivi che il maestro di kung fu ha sconfitto.

Po quindi ha bisogno di aiuto. Lo troverà (più o meno?) nell’astuta e arguta ladra Zhen (la vincitrice del Golden Globe Awkwafina), una volpe corsac che al fianco di Po mostrerà delle abilità che si riveleranno preziose. Nella loro missione per proteggere la Valle della Pace dagli artigli rettiliani della Camaleonte, questa insolita e buffa coppia dovrà unire le proprie forze. Nel frattempo, Po avrà modo di scoprire che gli eroi si possono trovare nei luoghi più inaspettati.