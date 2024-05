Da gioco casalingo a fenomeno globale: la straordinaria ascesa di Dungeons & Dragons raccontata in un libro che abbiamo potuto vedere in anteprima.

Dungeons & Dragons (D&D), il gioco di ruolo che ha definito un’era e plasmato un intero genere, ha festeggiato recentemente il suo 50° anniversario. Per festeggiare questo traguardo, un libro enciclopedico sta per uscire, che riunirà storici, creatori e fan in un’esplorazione approfondita delle origini e dell’evoluzione di questo colosso ludico.

Per aspera ad astra

Il viaggio di D&D inizia negli anni ’70, quando Gary Gygax e Dave Arneson decisero di rompere con la tradizione dei giochi di guerra, incorporando elementi di narrazione e personalizzazione dei personaggi. Dalle loro sessioni di gioco nella piccola città di Lake Geneva è nato qualcosa di mai visto prima: un gioco dove “interpretare” un eroe in un mondo immaginario non era solo possibile, ma incoraggiato.

D&D si è distinto immediatamente per l’introduzione del Dungeon Master (DM), una figura che fungeva da narratore e arbitro, rendendo ogni sessione unica. Il concetto di campagne, un insieme di avventure in cui i giocatori possono sviluppare i loro personaggi nel tempo, è stata una novità assoluta che ha ampliato enormemente il potenziale del gioco.

Nel 1974, la pubblicazione della “Brown Box” segnò la nascita ufficiale di D&D. Questa versione iniziale non era solo un gioco, ma un nuovo formato di intrattenimento. Con regole che gestivano tutto, dal combattimento alle interazioni magiche, D&D ha aperto la porta a un mondo di possibilità illimitate.

The Making of Original D&D: un viaggio ricco di informazioni inedite

Il libro presentato durante la conferenza getta una nuova luce sui documenti fondamentali del periodo 1970-1977, inclusi scambi di lettere tra Gygax e Arneson e le prime bozze di regolamento. Questi documenti non solo illustrano le dinamiche di collaborazione e i conflitti creativi tra i fondatori, ma anche il meccanismo creativo dietro le idee che hanno plasmato D&D.

Uno degli aspetti più toccanti del libro è l’attenzione alla conservazione dei documenti storici. Molti degli originali sono sopravvissuti in condizioni precarie e la loro digitalizzazione rappresenta un passo vitale per preservare la storia di D&D per le generazioni future. Questo lavoro di conservazione permette ai fan e agli studiosi di vedere l’evoluzione del gioco attraverso gli occhi dei suoi creatori.

La conferenza ha messo in evidenza non solo la storia di D&D, ma anche il suo futuro promettente. Le nuove edizioni continuano a espandere e a raffinare le regole, rendendo il gioco sempre più inclusivo e accessibile. L’impatto di D&D sulla cultura popolare e la sua capacità di connettere le persone attraverso storie comuni rimane un elemento chiave del suo successo incessante.