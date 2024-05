Disney ha diffuso il teaser trailer ufficiale di Oceania 2, il secondo capitolo della saga della Casa di Topolino che ha come protagonista Dwayne Johnson. Proprio attraverso l’interprete la casa di produzione ha pubblicato il video su YouTube.

Ecco il filmato.

Nel filmato si assiste ad una nuova chiamata della protagonista Vaiana, che dovrà attraversare l’oceano per ricongiungere i popoli della sua terra. Nel finale fa una comparsa anche il personaggio di Maui, che avrà la voce di Dwayne Johnson.

In questo nuovo capitolo di Oceania il personaggio di Vaiana, dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, deve viaggiare attraverso i lontani mari oceanici e in acque pericolose per vivere un’avventura diversa rispetto a tutto ciò che ha fino ad ora affrontato.

In lavorazione anche il live-action di Oceania

Il titolo è diretto da Dave Derrick Jr., ed ha le musiche delle vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del vincitore del Grammy Mark Mancina.

Purtroppo nel lungometraggio sequel non apparirà anche Lin-Manuel Miranda, che non farà delle nuove musiche per la produzione.

C’è da ricordare che oltre al film d’animazione è in produzione anche la versione live-action, che vedrà lo stesso Dwayne Johnson vestire i panni del suo personaggio, Maui.

Oceania 2 è atteso nelle sale cinematografiche il 27 novembre 2024. Nel frattempo gli appassionati possono rivedere il lungometraggio animato sulla piattaforma streaming Disney Plus.