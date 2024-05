La saga di Ghost in the Shell proseguirà con una serie animata che verrà sviluppata dallo studio Science SARU.

La saga di Ghost in the Shell proseguirà ad espandersi grazie ad una nuova serie animata che è stata annunciata e che dovrebbe uscire nel 2026. Ad occuparsi della produzione ci sarò lo studio Science SARU. Ecco il filmato di presentazione.

Nel progetto saranno coinvolti anche Production I.G., Kodansha e Bandai Namco Filmworks. Da ricordare che l’ultima produzione di questo genere che era stata dedicata a Ghost in the Shell è uscita nel 2020.

La serie è tratta dal manga pubblicato nel 1989 realizzato da Masamune Shirow. Il fumetto è uscito su Young Magazine fino al 1991. Successivamente sono usciti dei sequel che sono durati dal 1991 al 1997.

Ghost in the Shell: una storia tra thriller e fantascienza

La storia di Ghost in the Shell mischia il thriller poliziesco con la fantascienza. Il racconto è ambientato nel Giappone futuristico del XXI secolo, e mostra una società ormai in connubio con la tecnologia, dove umani e cyborg convivono.

La protagonista della storia è la maggiore Motoko Kusanagi, un’androide della Sezione 9, una squadra governativa che ha l’obiettivo di combattere il terrorismo. La comparsa di un nemico chiamato il burattinaio rischierà di compromettere l’equilibrio sociale.

Ghost in the Shell ha avuto diversi adattamenti animati, a partire dai due film girati da Mamoru Oshii nel 1995 e nel 2003.

L’ultima produzione dedicata a Ghost in the Shell è la serie animata del 2020 dal titolo Ghost in the Shell: SAC 2045.