Sono stati assegnati i premi del Festival di Cannes 2024. La 77esima edizione ha visto presiedere la giuria alla filmmaker di Barbie Greta Gerwig. Il lungometraggio che ha ottenuto la Palma d’Oro è Anora, realizzato da Sean Baker.

PALMA D’ORO

Anora, di Sean Baker

GRAND PRIX

All We Imagine As Light di Payal Kapadia

MIGLIOR REGISTA

Miguel Gomes, Grand Tour

PREMIO DELLA GIURIA

Emilia Pérez di Jacques Audiard

PREMIO SPECIALE PER LA SCENEGGIATURA

Mohammad Rasoulof, The Seed of the Sacred Fig

MIGLIOR SCENEGGIATURA

The Substance, Coralie Fargeat

MIGLIOR ATTORE

Jesse Plemons, Kinds of Kindness

MIGLIORE ATTRICE

Emilia Pérez

PALMA D’ORO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

The Man Who Could Not Remain Silent, dir: Nebojsa Slijepcevic

PALMA D’ORO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO – MENZIONE SPECIALE

Bad For a Moment, dir: Daniel Soares

CAMERA D’OR

Armand, dir: Halfdan Ullmann Tøndel

CAMERA D’OR – MENZIONE SPECIALE

Mongrel, dir: Chiang Wei Liang

Un Certain Regard

Premio Un Certain Regard: Black Dog di Guan Hu

Premio della giuria: The Story of Souleymane di Boris Lojkine

Miglior regia: I dannati di Roberto Minervini / On Becoming a Guinea Fowl di Rungano Nyoni

Miglior interpretazione: The Shameless – Anasuya Sengupta / The Story of Souleymane – Abou Sangare

Menzione speciale: Norah, regia di Tawfik Alzaidi

Premio «Nuove voci»: Holy Cow – Louise Courvoisier

Cinéfondation

Primo premio: Sunflowers Were the First Ones to Know… – Chidananda S Naik

Secondo premio: Out of the Window Through the Wall – Asya Segalovich

Secondo premio ex aequo: The Chaos She Left Behind – Nikos Kolioukos

Terzo premio: Bunnyhood – Mansi Maheshwari

Quinzaine des Cinéastes

Premio del pubblico (prima edizione): Universal Language di Matthew Rankin

Premio Europa Cinema Label: The Other Way Around (Volveréis) di Jonás Trueba

Premio SACD: This Life of Mine, regia di Sophie Fillière

Settimana internazionale della critica

Grand Prix della Settimana internazionale della critica: Simon de la montaña, regia di Federico Luis

Premio French Touch della giuria: Blue Sun Palace, regia di Constance Tsang

Premio Louis Roederer Foundation miglior scoperta: Ricardo Teodoro per Baby

Premio SACD: Julie zwijgt, di Leonardo Van Dijl

Aide Fondation Gan à la Diffusion: Julie zwijgt, di Leonardo Van Dijl

Premio Leica Cine la miglior scoperta (cortometraggio): Montsouris, regia di Guil Sela

Premio Canal+ miglior cortometraggio: Noksan, di Cem Demirer

Altri premi

L’Œil d’or: Ernest Cole: Lost and Found, regia di Raoul Peck

Menzione speciale: Rafaʾat ʿaynī lil-samāʾ, di Nada Riyadh ed Ayman el-Amir

Queer Palm: Trei kilometri până la capătul lumii, di Emanuel Pârvu

Cortometraggio Queer Palm: Las novias del sur, regia di Elena López Riera