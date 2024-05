I Marvel Studios hanno ufficializzato la produzione della serie TV su Visione che arriverà su Disney Plus. Ecco tutti i dettagli.

Il personaggio di Visione di Paul Bettany avrà una serie TV dedicata che espanderà ulteriormente il Marvel Cinematic Universe. Si tratta di un progetto che arriverà su Disney Plus nel 2026.

Ad occuparsi della produzione della serie su Visione ci sarà Terry Matalas, che ha già lavorato in L’esercito delle 12 Scimmie e a Star Trek: Picard.

Questa produzione dovrebbe avere al centro il personaggio di Visione Bianco, considerando che il character si è già visto durante WandaVision, ed ha avuto l’obiettivo di uccidere il Visione originale.

Chiaramente nella serie TV ci sarà Paul Bettany. L’attore ha vestito i panni di Visione nella prima fase del Marvel Cinematic Universe, facendo il suo esordio durante Avengers: Age of Ultron, e comparendo anche in Captain America: Civil War ed in Avengers: Infinity War.

Il successo di WandaVision

La serie TV in cui il character è stato protagonista assieme a Wanda Maximoff è stata WandaVision, produzione distribuita sulla piattaforma Disney Plus nel 2021. Lo show ha ottenuto apprezzamenti sia da parte del pubblico che della critica.

L’annuncio della serie su Visione arriva in un momento particolare dei Marvel Studios, con la casa di produzione che sta cercando di definire i suoi nuovi progetti dopo che la fase post Avengers: Endgame è stata piuttosto tribolata.

Tra le prossime produzioni in uscita c’è molta attesa per Daredevil: Born Again, con Charlie Cox e Vincent D’Onofrio.