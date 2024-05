Ecco il trailer ufficiale di The Crow – Il Corvo, pubblicato da Eagle Pictures. Il lungometraggio arriverà nelle sale cinematografiche ad agosto, dopo che è stata spostata la data d’uscita iniziale prevista per giugno.

Ecco il filmato.

Questa è la sinossi diffusa da Eagle Pictures:

Bill Skarsgård (IT, John Wick 4) è The Crow – Il Corvo, il leggendario e iconico personaggio della graphic novel di James O'Barr, che è stato rivisitato in questa versione cinematografica diretta da Rupert Sanders. Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) sono legati da un amore profondo, ma vengono brutalmente uccisi da una banda di criminali. Di fronte alla possibilità di salvare Shelly, sacrificando se stesso, Eric intraprende una vendetta feroce contro i loro assassini, viaggiando attraverso il mondo dei vivi e dei morti con l'obiettivo di rimettere a posto le cose.

Nel filmato si vede una commistione tra atmosfere dark cupe e azione. Quello che viene presentato è un film che sembra mischiare Il Corvo e John Wick.

L’eredità di Brandon Lee

Lo stesso regista del precedente lungometraggio, Alex Proyas, ha criticato questo nuovo film, dichiarando che Il Corvo è qualcosa di più rispetto ad un semplice progetto cinematografico. Secondo Proyas si tratta di un’opera che deve tenere in conto dell’eredità di Brandon Lee.

Il regista del lungometraggio del 1994 ha affermato che il look di Bill Skarsgard non è abbastanza intrigante, e lo spirito del film non rispetta l’opera originale ed il messaggio del Corvo.

Da ricordare che tutto nasce dal fumetto di James O’Barr, che reduce da un evento drammatico che ha sconvolto la sua vita ha dato tutto sé stesso per portare alla luce il fumetto che lo ha consegnato alla leggenda.

The Crow – Il Corvo è in arrivo al cinema il 28 agosto 2024.