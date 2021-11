Il Corvo: ecco Jason Momoa negli screen test dal progetto abbandonato

Era il 2017, e dopo diversi tira e molla sembrava finalmente che Il Corvo, il personaggio tratto dal fumetto di James O’Barr, potesse tornare al cinema dopo alcuni film dimenticabili (a parte quello che segnò la triste dipartita di Brandon Lee) e tanti anni di dimenticatoio. Il protagonista doveva essere Jason Momoa, del quale sono stati reperiti alcuni frammenti video in cui “vestiva” i panni del vendicativo antieroe.

Here’s the rest of the footage. There’s always been some confusion around if it’s from before he was cast or not. I’ve personally never been able to confirm but perhaps @corinhardy can?! #TheCrow #JasonMomoa https://t.co/3QOXCRZnaU pic.twitter.com/saY1WXaf4U

— Ryan (@itsRyanUnicomb) November 26, 2021