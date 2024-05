La missione Mars Sample Return (MSR), il cui scopo è riportare sulla Terra campioni di roccia marziana per analisi approfondite, si trova adesso ad affrontare ostacoli notevoli.

La NASA sta cercando nuove soluzioni per ridurre drasticamente i costi del progetto, stimati intorno agli 11 miliardi di dollari. La complessità tecnica e i tempi ristretti sono ulteriori ostacoli per l’agenzia aerospaziale statunitense, che sta valutando diverse opzioni per garantire il successo della missione.

Al tal proposito, durante l’Humans to Mars Summit, è stata presentata una proposta alternativa da parte di Boeing. L’azienda ha suggerito di utilizzare lo Space Launch System (SLS) per il trasporto dell’equipaggiamento necessario alla missione. Questo potente razzo potrebbe rendere più semplici alcune fasi del progetto, ma comporterebbe comunque costi elevati per ogni lancio.

Mars Sample Return: cosa propone Boeing

Il piano proposto da Boeing prevede l’utilizzo di un rover per raccogliere i campioni lasciati da Perseverance, un modulo di ascesa a due stadi per raggiungere l’orbita marziana e un sistema di incapsulamento per proteggere i campioni durante il viaggio di ritorno. Questa soluzione eliminerebbe la necessità di un rendezvous in orbita, riducendo contemporaneamente la complessità dell’operazione.

Tuttavia, l’utilizzo dell’SLS non risolverebbe completamente il problema dei costi elevati. La NASA sta quindi valutando anche altre opzioni, come l’utilizzo di un modulo di ascesa più piccolo ed economico. Il problema, però, è che limiterebbe il numero di campioni recuperabili.

La decisione finale sulla missione Mars Sample Return sarà presa entro la fine dell’anno. Nonostante le problematiche finanziarie e tecnologiche, la NASA rimane impegnata a portare a termine questa ambiziosa missione.

Il motivo è chiaro: ricavare nuove informazioni sulla storia di Marte e sulla possibilità di vita passata sul pianeta rosso. La ricerca di soluzioni innovative e la collaborazione con partner privati sono fondamentali per garantire il successo di questa importante impresa scientifica.