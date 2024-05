Il film Who Said Death Is Beautiful? è il primo lungometraggio animato realizzato con intelligenza artificiale in gara ad un festival. Ecco il trailer.

Who Said Death Is Beautiful? è il titolo del primo lungometraggio di animazione giapponese creato con l’intelligenza artificiale. Il film è stato selezionato per il Festival del Cinema d’Animazione di Annecy che si svolgerà a giugno.

Ecco il trailer. (Se il filmato non compare sotto cliccare QUI per vederlo).

1st ugly trailer of "Who Said Death Was Beautiful?", a japanese animated feature film coming in theaters on December 22.

It's using motion capture and AI…#Playstation1pic.twitter.com/W8JSDzJmHj — Catsuka (@catsuka) December 10, 2023

Mentre questa è la sinossi:

Rika vive in Giappone e il paese è infestato dagli zombie, ed anche lei è stata contagiata dal morbo. Inoltre si prende cura del geniale Rei e della sorella Yuna. Quando Yuna diventa uno zombie Rika e Rei scappano. Lei vuole andare all’estero con Takashiba in cerca di speranza, ma Rei vuole tornare a casa. Una volta giunti a destinazione troveranno Yuna, trasformata in zombie, che farà loro una rivelazione. In tutta questa disperazione, si può ancora avere speranza?

A dirigere il film è stato Ryo Nakajima, che si è avvalso dell’aiuto dell’Intelligenza Artificiale e della motion capture per portare a termine la produzione. La sceneggiatura è di Takahiro Tsuzuki e di Reiko Honjo.

Il festival dell’animazione francese di Annecy ha deciso di aprire una sezione dedicata ai corti realizzati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Il direttore della manifestazione ha detto riguardo a queste scelte:

Credo che sia importante essere attenti all’evoluzione delle cose e reagire con consapevolezza, sensibilità e senso artistico. Le regole ci evitano di pensare troppo mentre l’arrivo dell’AI ci fa porre una serie di domande che ci obbligano a pensare. Quest’anno non ci siamo sorpresi quando abbiamo ricevuto un ampio numero di opere realizzate con l’IA. In alcune di queste non c’è alcuna visione e sensibilità dietro l’uso della tecnologia, mentre in altri lavori s’intravede la luce. […]

Ed ecco giustificata la selezione delle opere, perché ci sono sembrate le più rilevanti e quelle più in grado di stimolare un dibattito.

Who Said Death Is Beautiful? uscirà nelle sale giapponesi il 22 dicembre.