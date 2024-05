Per The Sandman 2 è stato presentato un teaser trailer che mostra i nuovi character che faranno parte della stagione. Nelle nuove puntate ci saranno Esmé Creed-Miles, Adrian Lester e Barry Sloane che indosseranno i panni di personaggi iconici.

Ecco il filmato.

Nella seconda stagione di The Sandman arrivano Esmé Creed -Miles nel ruolo di Delirio, Adrian Lester nel ruolo di Destino e Barry Sloane come Il Prodigo.

Assieme a loro ci saranno Tom Sturridge come Sogno, Mason Alexander Park che vestirà i panni di Desiderio, Kirby Howell-Baptiste farà Morte e Donna Preston nei panni di Disperazione. Tutti insieme formeranno gli Endless.

Il resto del cast sarà composto da Patton Oswalt (che ha partecipato all’ultimo lungometraggio sui Ghostbusters), Gwendoline Christie (già vista in Mercoledì e ne Il Trono di Spade), Vivienne Acheampong (Famalam), Jenna Coleman (The Serpent), Razane Jammal (Paranormal), Asim Chaudhry (People Just Do Nothing), Stephen Fry (Red, White & Royal Blue), Ferdinand Kingsley (Silo), Sanjeev Bhaskar (Goodness Gracious Me) e Vanesu Samunyai.

Da ricordare che le prime puntate di The Sandman sono uscite sulla piattaforma streaming Netflix ad agosto del 2022. Non è stata ancora comunicata la data d’uscita di The Sandman 2. La seconda stagione sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma Netflix.