Fin dal suo ritorno sugli scaffali nella nuova edizione italiana, HeroQuest ha fatto riemergere i ricordi di tantissimi appassionati che negli anni ‘80/’90 hanno passato ore in compagnia degli epici protagonisti di una delle pietre miliari dei dungeon crawler, vivendo incredibili storie, e fatto innamorare dei giochi di ruolo numerosi nuovi giocatori. Il nuovo design e il gameplay rinnovato hanno saputo trasportare ai giorni nostri uno dei titoli più importanti del genere, senza tradire le atmosfere e le caratteristiche della prima edizione. In occasione di Play Modena è stata svelata in esclusiva la seconda espansione completamente originale Le Giungle di Delthrak. A rendere il reveal ancora più emozionante la presenza sul palco di Doug Hopkins, game designer di Avalon Hill.

Con una grafica epica, questa prossima espansione si avventura nelle pericolose giungle dove un potente reliquiario nanico è stato rubato e qualcosa di davvero nefasto ha infettato la terra. In questa nuova espansione i giocatori dovranno indagare su questo flagello e sradicare la maledizione. Le Giungle di Delthrak è caratterizzata da una meccanica che prevede sedici nuove imprese, personaggi originali e miniature altamente dettagliate. Non resta che aspettare settembre per assicurarsi una copia del nuovo HeroQuest e riunire poi gli amici per un’emozionante notte di gioco dove vivere un’epica battaglia tra il bene e il male.