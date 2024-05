Scopriamo insieme Ryuutama, gioco edito in italia da Isola Illyon, che ci porta a viaggiare in un fantastico mondo da scoprire.

Ryuutama è un gioco di ruolo Natural Fantasy creato da Atsuhiro Okada e pubblicato in italiano da Isola Illyon Edizioni. Questo gioco giapponese trasporta i giocatori in un mondo incantato, modellato dai quattro draghi delle stagioni.

Il Ruolo del GM in Ryuutama

In Ryuutama, il Game Master (GM) assume un ruolo particolarmente attivo interpretando un Ryuujin, un drago umanoide che osserva e interviene nelle vicende dei viaggiatori. I Ryuujin, che sono di quattro tipi diversi, aggiungono profondità e dinamismo al gioco con i loro poteri unici:

Midori-Ryuu (Drago Verde): Protettore degli esploratori e dei novizi.

Protettore degli esploratori e dei novizi. Ao-Ryuu (Drago Azzurro): Guardiano delle relazioni e dei sentimenti.

Guardiano delle relazioni e dei sentimenti. Kurenai-Ryuu (Drago Cremisi): Maestro delle battaglie e delle sfide eroiche.

Maestro delle battaglie e delle sfide eroiche. Kuro-Ryuu (Drago Nero): Signore delle trame oscure e dei misteri.

Questi Ryuujin possono usare artefatti e benedizioni per influenzare la storia, ma l’uso dei loro poteri è limitato dall’energia vitale del Ryuujin, che aggiunge un elemento di strategia e di equilibrio al ruolo del GM.

L’ambientazione di Ryuutama

Il mondo di Ryuutama è un universo magico e in continuo cambiamento, influenzato dai quattro draghi delle stagioni: Primavera, Estate, Autunno e Inverno. Questo mondo medievale o rinascimentale, fortemente segnato dalla cultura giapponese, è un luogo dove gli abitanti seguono una tradizione secolare: ogni persona deve intraprendere un lungo viaggio almeno una volta nella vita. Le storie e le esperienze vissute durante questi viaggi sono raccolte nei diari di viaggio, che i Ryuujin utilizzano per nutrire i giovani draghi delle stagioni, assicurando così la continua evoluzione del mondo.

Personaggi e Tipologie

In Ryuutama, i giocatori assumono il ruolo di viaggiatori, persone comuni che abbandonano la loro vita quotidiana per esplorare il mondo. Tra le classi, troveremo poi:

Artigiani : Creatori di oggetti utili e belli.

: Creatori di oggetti utili e belli. Cacciatori : Esperti nell’abbattere prede e procurarsi cibo.

: Esperti nell’abbattere prede e procurarsi cibo. Contadini : Vivono in armonia con la natura e possono utilizzare abilità di altre classi.

: Vivono in armonia con la natura e possono utilizzare abilità di altre classi. Guaritori : Medici che utilizzano piante medicinali per curare.

: Medici che utilizzano piante medicinali per curare. Menestrelli : Intrattenitori con abilità utili in molte situazioni.

: Intrattenitori con abilità utili in molte situazioni. Mercanti : Abili negoziatori e persuasori.

: Abili negoziatori e persuasori. Nobili: Esperti in arte letteraria e militare.

Inoltre, i viaggiatori possono essere suddivisi in tre tipi principali:

Tipo Marziale : Specializzato nel combattimento.

: Specializzato nel combattimento. Tipo Tecnico : Abile nel risolvere problemi complessi.

: Abile nel risolvere problemi complessi. Tipo Magico: Esperto nell’uso della magia stagionale.

Il sistema di gioco di Ryuutama è semplice e intuitivo, basato su quattro caratteristiche principali: Vigore, Destrezza, Intelligenza e Spirito. Questi valori determinano il tipo di dado da utilizzare per le prove, rendendo il gioco accessibile anche ai neofiti. Ad esempio, una prova di Iniziativa richiede il lancio dei dadi di Destrezza e Intelligenza. I risultati dei lanci possono portare a successi straordinari o a fallimenti critici, aggiungendo una dimensione di imprevedibilità alle avventure.

Ryuutama si concentra anche sugli aspetti gestionali e di sopravvivenza. I giocatori devono gestire risorse come cibo, acqua e equipaggiamento, affrontando le sfide ambientali e i pericoli naturali. Ogni bioma visitato offre sfide uniche, richiedendo ai viaggiatori di essere ben preparati per sopravvivere e progredire.

Un libro di fiabe

Il manuale di Ryuutama è presentato come un libro di fiabe, con illustrazioni vivaci e uno stile fumettistico che cattura l’essenza magica del gioco. Le regole sono spiegate in modo chiaro e dettagliato, facilitando l’accesso al gioco sia per i nuovi giocatori che per quelli esperti.

Ryuutama offre un’esperienza di gioco unica nel suo genere, combinando una semplice ma elegante meccanica di gioco con una ricca ambientazione fantasy. Le sue meccaniche intuitive, insieme alla forte componente narrativa, creano un’esperienza di gioco coinvolgente e memorabile. Questo gioco è particolarmente raccomandato per chi ama i giochi di ruolo basati sulla narrazione e sulla sopravvivenza, con un tocco di magia e cultura orientale.