Play, il Festival del Gioco in programma dal 17 al 19 maggio a ModenaFiere, è pronto ad accogliere con il solito entusiasmo l’ondata di appassionati pronti a giocare e divertirsi come sempre. Tra i principali player nel mondo del gioco a tutto tondo, Hasbro sarà uno dei protagonisti della più grande Ludoteca d’Italia, grazie tra le altre cose a una serie di esclusive, reveal in diretta, special guest e novità assolute.

Venerdì 17 maggio alle ore 17:00, Doug Hopkins, game designer di Avalon Hill, condurrà tutti gli appassionati in un viaggio fantastico presentando in anteprima globale la Quinta Edizione di Talisman: Il Gioco delle Avventure Magiche, che torna alla ribalta dopo ben 40 anni dopo l’uscita della prima edizione. Talisman permette di esplorare un mondo fantastico per accumulare potere, ottenere un Talismano e raggiungere la Corona del Comando nel pericoloso centro della plancia. Solo il campione più abile e coraggioso può sconfiggere il drago anziano, che difende la sua ambita Corona, e vincere il gioco. Si potranno quindi riscoprire i personaggi e i luoghi che i fan conoscono e amano, reinventati con nuove e sbalorditive illustrazioni, figure ridisegnate e un gameplay modernizzato per i fan che cercano un’esperienza di gioco più snella. La Quinta Edizione di Talisman offre anche modi diversi di giocare, inclusa la modalità con le regole originali. Chi riuscirà a dimostrare il proprio valore?

I più appassionati potranno vivere un momento unico ed emozionante ed essere i primi al mondo a giocare alla Quinta Edizione di Talisman con Doug Hopkins in persona, scoprendone tutti i segreti. Per i più curiosi, inoltre, Hasbro dà appuntamento al panel di Q&A dedicato alla professione del game designer e al fantastico mondo di Avalon Hill. Per rimanere aggiornati sugli eventi basteranno pochi click sulla pagina ufficiale instagram di Hasbrofanit. Ma le sorprese non finiscono qui! Presso lo stand A37 situato nel padiglione A, sabato 18 maggio alle ore 14:30, è in programma un annuncio esclusivo di HeroQuest, il dungeon crawler di avventura fantasy di eroi valorosi e malvagi sinistri che ha affascinato generazioni di giocatori.

Nel corso dei tre giorni di fiera tutti i visitatori potranno scoprire diverse imperdibili novità firmate Hasbro Gaming. La prima è Monopoly Lo Scontro, la nuova edizione del gioco in scatola per eccellenza, il più giocato e venduto di sempre, che torna in una versione più dinamica e veloce in cui i giocatori competono per accumulare ricchezze facendo scivolare le pedine su un tabellone lungo oltre un metro. Presso un’area accessibile solo ai maggiorenni debutterà a Play anche Taboo Adults Only, l’edizione “spinta” dell’amatissimo gioco delle parole vietate, che con ben 240 carte inedite sfida i giocatori a trovare definizioni originali per indovinare i termini ispirati alla cultura pop e alle ultime tendenze.

Ampio spazio anche ai giochi adatti a tutta la famiglia come Piggy Piggy, un frenetico card game il cui obiettivo è accumulare più punti degli avversari rubando i loro maialini colorati. Tante new entry anche in casa Avalon Hill: per la prima volta sarà esposta al pubblico Betrayal Deck of Lost Souls, ispirata ai tarocchi e caratterizzata da una trama avvincente, illustrazioni mozzafiato e personaggi horror. Tra tornei e sessioni dimostrative, gli amanti dei giochi cooperativi potranno scoprire anche le nuove espansioni L’Orda degli Ogre e Il Tormento della Regina Degli Spiriti, giocabili per la prima volta in fiera.

Il conto alla rovescia in vista della quindicesima edizione di Play è partito da un pezzo, mancano ormai poche ore al day one dell’unica convention italiana del tutto dedicata ai giochi in scatola, di carte e di ruolo: un universo variegato, in crescita esponenziale e aperto a tutti, famiglie in primis. Gli oltre 40mila player attesi avranno l’imbarazzo della scelta, tra mostri sacri come Monopoly o HeroQuest e grandi ritorni come Talisman, non dovranno far altro che giocare a più non posso e divertirsi in ottima compagnia!