Apple sta aprendo le porte al mondo per il suo ambizioso visore per la realtà virtuale, Vision Pro, secondo quanto riportato da Bloomberg News. L’azienda californiana ha preso una decisione audace di portare il suo dispositivo di realtà mista, finora disponibile solo negli Stati Uniti, sui mercati internazionali, nella speranza di rinvigorire l’interesse e la domanda. L’arrivo delle Vision Pro al di fuori degli Stati Uniti è un passo significativo per Apple, che ha investito notevoli risorse in questa nuova frontiera della tecnologia. Il prezzo del Vision Pro, fissato a 3.499 dollari (circa 3.260 euro), le colloca come uno dei prodotti più costosi mai lanciati dall’azienda. Tuttavia, questo non ha impedito ad Apple di cercare di espandere il proprio mercato.

Il rilancio del visore

Secondo l’articolo, centinaia di dipendenti dei negozi Apple in tutto il mondo sono state convocati a Cupertino per essere formati sulla dimostrazione del device. Questo suggerisce che Apple sta prendendo sul serio il lancio internazionale del prodotto, preparandosi a offrire un’esperienza di vendita di alta qualità. I mercati internazionali che verranno inizialmente serviti includono Germania, Francia, Australia, Giappone, Corea del Sud, Singapore e Cina. Tuttavia, non tutto è stato rose e fiori. Nonostante un iniziale entusiasmo per il loro lancio, la domanda è diminuita nel tempo, secondo gli analisti. Questo rende il lancio internazionale ancora più cruciale per Apple, che cerca di rilanciare l’interesse attorno a questo prodotto innovativo.

Tim Cook, CEO di Apple, ha recentemente confermato che il visore sarà disponibile anche per il mercato della Cina continentale entro quest’anno. Questa mossa testimonia l’impegno continuo dell’azienda nel mercato cinese e la sua volontà di investire in ricerca e sviluppo nel Paese. In un momento in cui le vendite dell’iPhone, il prodotto principale di Apple, stanno rallentando, l’espansione internazionale delle Vision Pro potrebbe rappresentare un’opportunità cruciale per l’azienda di diversificare il proprio portafoglio e rimanere all’avanguardia nell’industria della tecnologia. Apple non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in risposta alle richieste di commento.