All’età di 98 anni si è spento Roger Corman, uno dei personaggi più influenti all’interno del cinema americano del Ventesimo Secolo. Si tratta del regista e produttore che ha lanciato Robert De Niro, Ron Howard, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e tanti altri.

Roger Corman si è spento nella sua casa di Santa Monica in California. Ecco cosa è riportato nello stato ufficiale pubblicato dalla famiglia:

I suoi film sono stati rivoluzionari e iconoclasti ed hanno saputo cogliere lo spirito del tempo. Quando gli è stato chiesto come volesse essere ricordato Roger ha risposto: ‘Sono solo una persona che fa film’.

Roger Corman ha realizzato negli anni Sessanta gli adattamenti delle opere di Edgar Allan Poe con film che hanno avuto come protagonista Vincent Price. Si tratta di lungometraggi divenuti cult. In questo periodo ha anche dato vita a La piccola bottega degli orrori, film girato in soli due giorni e divenuto una sorta di franchise.

Tra gli anni Settanta e Ottanta Roger Corman ha prodotto lungometraggi come Rock ‘n Roll’ High School, Il pianeta del terrore, Grano rosso sangue, e il film horror di Joe Dante Piraña. Negli anni Novanta ha anche realizzato un titolo sui Fantastici Quattro che non ha mai avuto un’effettiva distribuzione.