NASA investe in un sistema di propulsione nucleare che genera esplosioni di plasma per accelerare la missione verso Marte

La NASA sta lavorando con una società di sviluppo tecnologico su un nuovo sistema di propulsione che potrebbe portare l’uomo su Marte in un tempo relativamente breve, due mesi, invece degli attuali nove mesi di viaggio necessari per raggiungere il Pianeta Rosso. Il programma Innovative Advanced Concepts (NIAC) della NASA ha recentemente selezionato sei progetti promettenti per un ulteriore finanziamento e sviluppo, consentendo loro di passare alla seconda fase di sviluppo. I nuovi “concetti di tipo fantascientifico“, come li ha descritti John Nelson, responsabile del programma NIAC della NASA, includono un sistema ferroviario lunare e telescopi basati su fluidi, oltre a un razzo a plasma pulsato.

Il sistema di propulsione potenzialmente rivoluzionario è stato sviluppato dalla Howe Industries, con sede in Arizona. Per raggiungere velocità elevate in un periodo di tempo più breve, il razzo a plasma pulsato utilizzerebbe la fissione nucleare – il rilascio di energia dalla scissione degli atomi – per generare pacchetti di plasma per la spinta. In sostanza, produrrebbe un getto controllato di plasma per aiutare a spingere il razzo nello spazio. Utilizzando il nuovo sistema di propulsione e in termini di spinta, il razzo potrebbe potenzialmente generare fino 100.000 Newton di forza con un impulso specifico (Isp) di 5.000 secondi, per un’efficienza del carburante notevolmente elevata.

Non si tratta di un concetto del tutto nuovo

La NASA ha iniziato a sviluppare la propria versione nel 2018 con il nome di Pulsed Fission-Fusion (PuFF). Il PuFF si basava su un dispositivo comunemente usato per comprimere i plasmi di laboratorio ad alte pressioni per tempi molto brevi, chiamato z-Pinch, per produrre spinta. Il razzo a plasma pulsato, tuttavia, è più piccolo, più semplice e più conveniente, secondo la NASA. L’agenzia spaziale sostiene che l’alta efficienza del sistema di propulsione potrebbe consentire di completare missioni con equipaggio su Marte entro due mesi. Attualmente, con i sistemi di propulsione comunemente utilizzati, un viaggio su Marte richiede circa nove mesi. Meno tempo l’uomo può trascorrere in viaggio nello spazio, meglio è. Periodi più brevi di esposizione alle radiazioni spaziali e alla microgravità potrebbero contribuire a mitigarne gli effetti sul corpo umano.

Il potenziale per rivoluzionare il volo spaziale

Il razzo al plasma pulsato sarebbe anche in grado di trasportare veicoli spaziali molto più pesanti, che potrebbero essere dotati di schermature contro i raggi cosmici galattici per l’equipaggio a bordo. La fase 2 del NIAC si concentra sulla valutazione della neutronica del sistema (come il movimento del veicolo spaziale interagisce con il plasma), sulla progettazione del veicolo spaziale, del sistema di alimentazione e dei sottosistemi necessari, sulla determinazione delle traiettorie e dei vantaggi del razzo a plasma pulsato. Il nuovo sistema di propulsione ha il potenziale per rivoluzionare il volo spaziale con equipaggio, aiutando gli esseri umani a raggiungere Marte senza la fatica del viaggio stesso.