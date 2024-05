S’intitolerà The Hunt for Gollum (anche se non si tratta di un titolo definitivo) il nuovo lungometraggio sul Signore degli Anelli che sarà disponibile nel 2026, e che sarà realizzato dalla Warner Bros. L’annuncio è arrivato da poco.

A dirigere il lungometraggio ci sarà Andy Serkis, che farà pure da protagonista, mentre la produzione sarà ancora una volta di Peter Jackson, che è stato il creatore di tutti i progetti fino ad ora realizzati sull’universo di Tolkien per Warner Bros.

Nella produzione saranno coinvolti anche Fran Walsh e Philippa Boyens, che faranno anche da sceneggiatori assieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. Non sono stati rivelati dettagli sulla storia, che sembra essere ancora da sviluppare.

I produttori esecutivi saranno Ken Kamins, assieme allo stesso Serkis ed alla The Imaginarium che avrà Jonathan Cavendish coinvolto.

La casa di produzione che ha realizzato la trilogia dei libri di J.R.R. Tolkien, e che ha prodotto anche la saga de Lo Hobbit, ha deciso di rimettere mano all’universo narrativo dell’autore per antonomasia del genere fantasy.

Già nel 2023 era stato annunciato che la Warner Bros. avrebbe sviluppato più film e progetti sul Signore degli Anelli, ora qualcosa di concreto è emerso, ed i fan non aspettavano altro.