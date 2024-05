Apple Pencil Pro è finalmente arrivata, pronta a elevare l’esperienza creativa su iPad a un livello mai visto prima. Presentata di recente, questa nuova generazione di stilo digitale vanta una serie di funzionalità innovative che la rendono un vero e proprio strumento professionale per artisti, designer e chiunque voglia dare libero sfogo alla propria immaginazione.

Al centro dell’innovazione troviamo la funzione “squeeze”, una sorta di pressione virtuale che permette di attivare rapidamente azioni personalizzate con una semplice stretta. Che si tratti di cambiare strumento, regolare lo spessore del tratto o modificare i colori, tutto può essere eseguito in modo intuitivo e senza interrompere il flusso creativo.

Apple Pencil Pro: funzionalità avanzate e compatibilità

L’esperienza utente è resa ancora più coinvolgente grazie al motore aptico integrato, che fornisce un feedback tattile realistico ad ogni azione. Questo, combinato con il giroscopio incorporato, garantisce un controllo preciso e una sensibilità alla pressione senza pari.

La nuova stilo digitale vanta anche un puntatore a distanza che mostra l’anteprima dell’orientamento degli strumenti prima ancora di toccarli lo schermo. Inoltre, la sua interfaccia magnetica semplifica l’associazione, la ricarica e l’aggancio all’iPad Pro o all’iPad Air. Per la prima volta, la matita è compatibile con la Rete Dov’è di Apple, permettendo di localizzarla facilmente in caso di smarrimento.

Parlando di design, è leggermente più spesso rispetto alla versione precedente, ma garantisce una presa più confortevole e stabile durante l’utilizzo prolungato. Il suo prezzo è di €149, mentre la versione precedente (USB-C) è ora disponibile al nuovo prezzo di €89.

Con la sua ampia gamma di funzionalità innovative, la Apple Pencil Pro rappresenta un passo avanti significativo nel campo della tecnologia creativa su iPad. Utilissima quindi per disegnare, dipingere, annotare o creare modelli 3D. Questa nuova matita rappresenta per gli utenti uno strumento versatile e potente per dare vita alle proprie idee con precisione, controllo e realismo unici.