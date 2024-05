Isola Illyon Edizioni annuncia l'inizio dei preordini per The End of The World – Apocalisse Zombie, nuovo capitolo della serie di GDR tabletop.

Isola Illyon Edizioni annunciare che è appena partito il pre-order di The End of The World – Apocalisse Zombie, un gioco di ruolo survival horror realizzato dal team di Edge Studio (Asmodee Group) in cui i giocatori si ritroveranno ad affrontare la fine del mondo, ad opera di zombie infestanti e affamati di carne umana. The End of the World è una serie composta da quattro manuali di gioco di ruolo, tutti autonomi, e Apocalisse Zombie è il primo di essa. Ogni titolo costituisce un’esperienza di gioco a sé stante, ma condivide le stesse regole ed esplora un diverso modo in cui il mondo degli umani potrebbe giungere alla fine.

Questo gioco è incentrato sugli zombie, mentre gli altri titoli affrontano altre minacce letali per il genere umano. In questo GdR i giocatori devono cercare di sopravvivere alla fine del mondo ed evitare di essere divorati dagli zombie. Diversamente da altri giochi, i giocatori non interpretano eroi con poteri fuori dal comune, ma loro stessi! Allo stesso modo, i luoghi e i personaggi che incontreranno durante il gioco saranno principalmente basati su luoghi e persone che conoscono nella vita reale.

In una sessione di Apocalisse Zombie ogni giocatore interpreterà quindi se stesso mentre cerca di sopravvivere, fuggire e combattere tra quartieri e strade familiari, con le proprie capacità e limiti, mentre gli zombie invadono la propria città durante un evento apocalittico.

Il manuale contiene cinque diversi scenari, che fanno sia da ambientazione che da campagna, ognuno dei quali racconta una diversa apocalisse zombie. In uno gli zombie si moltiplicano grazie a un virus che diffondono tramite il sangue e i morsi, in un altro sono invece delle radiazioni globali ad aver infettato tutti, in un altro ancora gli zombie non sono neanche non morti, ma persone vive che si sono trasformate in creature ferali e totalmente impazzite oppure manovrate da malevoli entità oscure con lo scopo di distruggere il mondo per ricostruirlo in un modo nuovo.

Ognuno dei cinque scenari presentati è diviso in due parti: Durante l’apocalisse e Dopo l’apocalisse. La prima parte mostra cosa succede all’arrivo degli zombie, cosa sono, come si comportano e come il mondo intero reagisce al loro arrivo. La seconda parte mostra invece cosa succede all’umanità dopo che l’apocalisse si è abbattuta sul mondo, come cambiano gli stati, le forze militari, i centri di potere e la società tutta. I giocatori possono giocare campagne lunghe che affrontano entrambe le parti di ogni scenario oppure campagne più brevi collocate in un preciso momento di questa linea narrativa che può essere lunga anche anni.

Che giochino Durante l’apocalisse o Dopo l’apocalisse, ognuna delle due parti di ogni scenario offre descrizioni di luoghi e personaggi chiave, spunti per sessioni e avventure in ognuno dei contesti descritti e presentati e una serie di PNG da combattere o con cui interagire con tanto di statistiche. In qualunque scenario giochino, lo scopo principale dei personaggi sarà quello di sopravvivere ai pericoli che si celano ovunque, dalle metropoli alle aree rurali, passando per ogni altro luogo popolato da esseri umani, molti dei quali sono ormai diventati zombie. Oltre alla sopravvivenza, ogni scenario offre conseguenze date dall’arrivo degli zombie che permetteranno ai PG di ritrovarsi a compiere missioni di salvataggio, attaccare insediamenti nemici, esplorare luoghi pericolosi ricchi di risorse o ancora risalire fino alle origini della piaga per cercare addirittura di fermarla. Ci riusciranno?

Uno degli elementi più caratteristici del gioco è dato dal fatto che i giocatori interpretano una versione di se stessi realistica e calata nelle meccaniche del gioco. Non gestendo un alter ego diverso da sé, i giocatori sono invitati a caratterizzare il proprio PG nel modo più realistico possibile, dando al personaggio tratti positivi e negativi che riflettano la propria personalità, i propri limiti, le proprie conoscenze o anche mancanze. La stessa cosa è possibile fare per i traumi. Tutto questo permette di creare dei personaggi molto simili ai giocatori reali e a esprimere in gioco l’effettiva capacità di compiere o meno alcune azioni secondo le abilità e i limiti del giocatore reale.

The End of the World – Apocalisse Zombie è un manuale di 152 pagine in formato Letter, totalmente a colori e con copertina rigida. Esso contiene:

Tutte le regole per creare la versione “giocabile” di se stessi, per compiere prove, ottenere traumi, gestire lo stress

Consigli e strumenti per il GM su come gestire il ritmo della sessione, trasformare i risultati dei lanci delle prove in narrazione, gestire i PNG e portare avanti one-shot brevi o campagne lunghe

Cinque scenari molto diversi tra loro e ricchi di materiale giocabile, divisi in due parti: Durante l’apocalisse o Dopo l’apocalisse. Ognuna delle due parti di ogni scenario offre descrizioni di luoghi e personaggi chiave, spunti per sessioni e avventure in ognuno dei contesti descritti e presentati e una serie di PNG da combattere o con cui interagire con tanto di statistiche

