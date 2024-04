iOS 18: cambiamenti in arrivo tra app rinnovate e design personalizzato

iOS 18 si preannuncia come uno degli aggiornamenti più significativi nella storia dei sistemi operativi di Apple con nuove funzionalità e miglioramenti significativi alle app native, al design e alla schermata iniziale. Tra le voci di corridoio che serpeggiano tra i corridoi dei palazzi di Cupertino, alcune sono trapelate ma avremmo conferma solo il 10 giugno quando si terrà la WWDC 2024. Nel frattempo, ecco un riassunto di alcune tra le possibili novità per gli utenti del melafonino. La personalizzazione del dispositivo sembra il punto principale: per esempio, si potranno posizionare liberamente le icone nella schermata. Questa libertà potrebbe consentire spazi vuoti, righe e colonne tra le icone delle app, offrendo un’esperienza visiva più modulare e facile da aggiornare. Atteso anche un leggero restyling con una serie di modifiche al design che lo renderanno più “modulare” e “più facile da aggiornare e personalizzare”. Inoltre, con l’introduzione di nuove funzionalità basate sull‘intelligenza artificiale, Apple ha intenzione di rinnovare diverse app integrate come Note, Posta, Foto, Fitness e altre. Come detto, iOS 18 sarà caratterizzato da nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa “on-device” per varie app e servizi come Siri, Spotlight, Apple Music e altro ancora. Queste novità saranno supportate dal modello LLM (Large Language Model) di Apple e potrebbero migliorare l’efficienza e l’utilizzo delle app quotidiane. Un’altra novità prevista è il supporto allo standard di messaggistica multipiattaforma RCS nell’app Messaggi, che migliorerà l’esperienza di messaggistica tra dispositivi iOS e Android, dando la possibilità di inviare e ricevere foto e video ad alta risoluzione, messaggi audio, conferme di lettura e altro ancora. iOS 18 introdurrà nuove funzionalità anche in Apple Maps, inclusi percorsi personalizzati e mappe topografiche, permettendo così di selezionare strade specifiche e ottenere dettagli per escursionismo e altre attività all’aperto. Le mappe topografiche, quindi, includeranno dettagli come sentieri, linee di contorno, altitudine e punti di interesse e altri usi all’aperto. Un’altra nuova funzione sarà l’assistente di navigazione in Safari, che potrebbe sfruttare l’intelligenza artificiale per fornire informazioni e riassunti concisi delle pagine web visitate. Dalle indiscrezioni trapelate, si dice che l’aggiornamento includerà una “modalità apparecchio acustico” per AirPods Pro, migliorando l’esperienza di ascolto per chi ha problemi uditivi. Con tutte queste novità, iOS 18 si prepara a offrire un’esperienza utente ancora più ricca e personalizzabile per gli appassionati di tecnologia e utenti Apple. Con l’avvicinarsi del 10 giugno, data del keynote inaugurale della WWDC 2024, le voci sulle nuove versioni dei sistemi operativi che Apple presenterà diventano sempre più insistenti. Vediamo se nel frattempo verranno svelati ulteriori dettagli su queste funzionalità e altro ancora.