Instagram introdurrà l’AI per creare un amico immaginario personalizzato

Instagram si prepara a rivoluzionare l’esperienza degli utenti con una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale (AI): la creazione di un amico immaginario. Dopo diversi mesi di sviluppo, il celebre social network di proprietà di Meta sta testando una versione beta che consentirà agli utenti di creare chatbot personalizzati con cui interagire. La funzionalità permette di progettare una personalità da zero, scegliendo il sesso, l’età, l’etnia, il carattere, gli interessi, l’avatar e il nome dell’amico immaginario. Gli utenti potranno modellare l’intelligenza artificiale in base alle proprie esigenze, creando un fidato confidente, un esperto di sport e videogiochi, o un personal shopper che offra consigli sugli acquisti. Le immagini condivise dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi su Twitter/X mostrano questa nuova funzionalità in azione.

#Instagram is working on the ability to create an #AI friend 👀 pic.twitter.com/onAxGfGdSg — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 30, 2023

Gli utenti avranno la possibilità di conversare con il chatbot scelto, che potrebbe diventare un prezioso alleato nelle attività quotidiane o “un compagno di conversazione per combattere la solitudine”. Tuttavia, ci sono anche preoccupazioni riguardo al potenziale effetto alienante di questa funzionalità, che potrebbe portare gli utenti a preferire le interazioni con chatbot piuttosto che con altre persone. Sarà interessante vedere come questa tecnologia verrà accolta dagli utenti e quali saranno le implicazioni a lungo termine. Sebbene la data di rilascio ufficiale non sia stata ancora annunciata, Meta sembra pronta a scommettere sulla personalizzazione avanzata dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza su Instagram. Gli utenti dovranno aspettare per scoprire se questa funzionalità si rivelerà una cura per la solitudine o un’ulteriore fonte di alienazione.