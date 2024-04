Sonda Psyche della NASA: comunicazioni via laser da 226 milioni di chilometri

La sonda Psyche della NASA ha raggiunto un nuovo traguardo importante: la comunicazione via laser da una distanza di 226 milioni di chilometri. Si tratta di un record per questo tipo di tecnologia e rappresenta un passo avanti importante nello sviluppo di sistemi di comunicazione più veloci ed efficienti per le future missioni spaziali.

In viaggio verso l’asteroide metallico 16 che raggiungerà nel 2029, è dotata di un sistema di comunicazione ottica sperimentale chiamato Deep Space Optical Communications (DSOC). Questo sistema utilizza laser nel vicino infrarosso per trasmettere dati alla Terra. La larghezza di banda è notevolmente superiore rispetto alle tradizionali comunicazioni via radio.

L’8 aprile 2024, il velivolo spaziale ha trasmesso con successo circa 10 minuti di dati duplicati utilizzando il sistema DSOC. Un risultato eccezionale, considerando che la distanza percorsa dai dati è stata sette volte superiore rispetto al precedente record. La velocità di trasmissione raggiunta è stata di 25 Mbps, con un obiettivo minimo di 1 Mbps.

Sonda Psyche: vantaggi e criticità della comunicazione ottica

La comunicazione ottica offre numerosi vantaggi rispetto alle onde radio, tra cui una maggiore larghezza di banda, una minore latenza e una minore sensibilità alle interferenze. Tuttavia, questa tecnologia presenta anche alcune criticità, come la necessità di cieli sereni per la trasmissione dei dati e la difficoltà di puntare con precisione i laser su bersagli distanti.

Il successo del test dimostra il potenziale della comunicazione ottica per le future missioni spaziali, in particolare per quelle che si spingeranno oltre l’orbita terrestre. Questa tecnologia potrebbe permettere di trasmettere dati scientifici ad alta risoluzione, immagini e video in tempo reale dalla Terra.

La NASA continuerà a testare e sviluppare il sistema DSOC sulla sonda Psyche e su altre sonde spaziali nei prossimi anni. L’obiettivo è quello di perfezionare questa tecnologia e renderla affidabile per le missioni spaziali di lunga durata.