Mini Aceman: l’elettrica che prende il posto della Clubman

Mini Aceman è la nuova frontiera elettrica del marchio britannico, presentata al Salone di Pechino 2024 come erede della Clubman. L’auto è pronta a conquistare il segmento dei B-Suv con un design inedito e tecnologia all’avanguardia.

Abbandonando le linee classiche della Clubman, si distingue per un carattere più grintoso e fuori dal comune. Il frontale sfoggia i grandi fari a LED squadrati, mentre la griglia anteriore si amplia e assume un design più aggressivo.

Cerchi in lega da 17 a 19 pollici, tetto piatto con barre portatutto, linea di cintura alta e protezioni nere sotto ai paraurti completano il look da mini SUV, conferendole un’aria da piccola offroad.

Il posteriore non delude: i fari a LED riprendono la forma della Union Jack, la bandiera del Regno Unito, mentre il tetto spiovente e il paraurti con paracolpi accentuano il dinamismo della vettura. Quattro gli allestimenti disponibili: Essential, Classic, Favoured e Jcw.

Mini Aceman: interni high-tech e connessi

Gli interni riprendono lo stile minimalista, con al centro la plancia dominata dallo schermo Oled circolare da 9,4 pollici, il Mini Interaction Unit. Questo display funge da quadro strumenti e sistema di infotainment, completo di assistente vocale attivabile con comando “Hey Mini”.

Al di sotto, troviamo alcuni comandi fisici essenziali, tra cui quelli per la scelta delle modalità di guida e il controllo della trasmissione. Tra gli optional, l’head-up display e la funzione Mini Digital Key Plus, che trasforma lo smartphone in chiave dell’auto tramite la app Mini.

Due le motorizzazioni disponibili: E e SE. La prima vanta un motore elettrico da 184 CV e 290 Nm di coppia, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e velocità massima di 160 km/h. La versione SE, invece, sale a 218 CV e 330 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h in 7,1 secondi e una velocità massima di 170 km/h.

La Mini Aceman è pronta a sbarcare sul mercato nel corso dell’autunno 2024, con un prezzo di partenza indicativo di 43.500 euro. Un nuovo capitolo elettrizzante per il marchio britannico, pronto a conquistare il pubblico con un modello rivoluzionario che coniuga stile, tecnologia e sostenibilità.