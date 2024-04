iPad Pro e Air 2024: Apple svela le novità con display OLED e modelli da 12,9 pollici

Apple si prepara a lanciare i nuovi modelli di iPad Pro e Air per il 2024, con una serie di novità che stuzzicano l’interesse di fan e utenti di lunga data. Tra le principali innovazioni, ci sarà l’introduzione di display OLED sugli iPad Pro, in versioni da 11 e 12,9 pollici. Questa tecnologia renderà i nuovi iPad Pro tra i tablet più avanzati sul mercato, fornendo una qualità visiva eccezionale e prestazioni di alto livello. Tuttavia, l’uso dei display OLED potrebbe comportare un aumento di prezzo significativo per gli iPad Pro. Per ovviare a questa sfida e soddisfare una gamma più ampia di consumatori, Apple ha in programma di lanciare anche un nuovo iPad Air da 12,9 pollici. Questo modello offrirà la maggior parte delle funzionalità avanzate dei Pro, ma con un display LCD, permettendo agli utenti di accedere a un grande schermo senza spendere troppo. Entrambi i modelli, Pro e Air, saranno dotati di fotocamere FaceTime di ultima generazione con funzioni di tracciamento dell’utente. In termini di prestazioni, il modello Air avrà un chip M2, mentre i modelli Pro saranno equipaggiati con il nuovo chip M3, assicurando potenza e velocità ottimali. L’evento di lancio è previsto per la settimana del 6 maggio, con la data del 7 maggio che spicca tra le indiscrezioni. L’attesa è quasi finita per scoprire le novità e le sorprese che Apple ha in serbo per i suoi utenti!