Nissan Qashqai 2024: crossover rinnovato grazie al restyling

Grazie al restyling, Nissan Qashqai 2024 si rinnova con importanti novità estetiche e tecnologiche. Le novità di design si concentrano principalmente sul frontale, dove spicca la nuova griglia V-Motion con elementi di colore nero lucido tridimensionali e dettagli in cromo satinato. I gruppi ottici anteriori sono maggiormente sottili e muniti di un modulo abbagliante e di un’unità più piccola per una migliore distribuzione del fascio luminoso.

Completano il look i nuovi paraurti, le modanature delle portiere e i passaruota in nero lucido per le versioni top di gamma. La carrozzeria ha adesso tre colori nuovi: Pearl Black, Pearl White e Deep Ocean. La gamma di scelta è adesso ampliata, con alcune tinte adesso disponibili anche in versione bicolore con tetto nero a contrasto.

Nissan Qashqai 2024: nuovi interni e avanzamenti tecnologici

L’auto si rinnova con una selezione di tessuti inediti per gli interni, inclusi i sedili e il cruscotto. I modelli più esclusivi sono arricchiti da dettagli in Alcantara che adornano il cruscotto, i braccioli, la consolle e le protezioni per le ginocchia.

Il modello N-Design si fa notare con i suoi sedili in pelle trapuntata nera, arricchiti da inserti in Alcantara e dal nome “Qashqai” impresso in rilievo sotto i poggiatesta. La versione N-Connecta introduce un’illuminazione ambientale innovativa per un ambiente più immersivo.

Il recente aggiornamento include anche avanzamenti tecnologici molto importanti. Il sistema di monitoraggio Around View è stato perfezionato con una nuova funzionalità 3D, e adesso offre una visione a 360 gradi dell’auto attraverso quattro telecamere collegate al display centrale.

Anche lo schermo del quadro strumenti digitale è stato migliorato. Adesso ha ora la capacità di cambiare colore a seconda della modalità di guida selezionata. Il sistema di infotainment è ora dotato della suite Google, che consente l’uso di Google Maps per la navigazione e Google Assistant per gestire il sistema di climatizzazione, il riscaldamento dei sedili e del parabrezza, impostare la destinazione del navigatore o fare chiamate.

Per quanto riguarda la propulsione, la Nissan Qashqai 2024 mantiene le sue motorizzazioni Mild Hybrid da 140 e 158 CV, oltre alla variante e-power da 190 CV.