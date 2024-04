WhatsApp: nuovi filtri per semplificare la ricerca delle chat

Per facilitare agli utenti la ricerca delle chat, WhatsApp ha introdotto dei nuovi filtri. Andiamo a vedere come funzionano esattamente.

WhatsApp ha introdotto i filtri delle chat, una nuova funzione che permette agli utenti di trovare messaggi individuali e di gruppo in modo più semplice e rapido. I filtri, già testati in passato con successo, sono ora disponibili per tutti gli utenti.

I filtri sono posizionati nella parte alta dello schermo dell’app e sono tre:

Tutte: è il filtro preimpostato e mostra tutte le chat, sia individuali che di gruppo.

è il filtro preimpostato e mostra tutte le chat, sia individuali che di gruppo. Non lette: mostra solo le chat che non sono ancora state aperte e lette.

mostra solo le chat che non sono ancora state aperte e lette. Gruppi: raggruppa tutte le chat di gruppo, compresi i sottogruppi delle community, permettendo di visualizzarle separatamente dalle chat individuali.

L’introduzione dei filtri delle chat offre diversi vantaggi:

Maggiore organizzazione: permette di tenere ordinate le conversazioni e di trovare più facilmente quelle che si cercano.

permette di tenere ordinate le conversazioni e di trovare più facilmente quelle che si cercano. Risparmio di tempo: consente di individuare rapidamente i messaggi importanti senza dover scorrere lunghe liste di chat.

consente di individuare rapidamente i messaggi importanti senza dover scorrere lunghe liste di chat. Efficienza: aiuta a gestire i messaggi in modo più efficiente, soprattutto per chi ha un numero elevato di conversazioni.

Oltre ai filtri, altre novità su WhatsApp

I filtri delle chat sono già disponibili per tutti gli utenti dell’instant messenger, sia su iOS che su Android. L’aggiornamento potrebbe richiedere alcuni giorni, ma è consigliabile controllare l’app store per assicurarsi di avere l’ultima versione installata.

Oltre ai filtri delle chat, nell’app sono state recentemente introdotte diverse altre novità, tra cui:

Una nuova barra laterale sulla versione web.

sulla versione web. Un editor per la creazione di sticker.

La possibilità di reagire ai messaggi con emoji.

L’introduzione dei filtri delle chat rappresenta un passo importante per migliorare l’esperienza utente. Questi nuovi strumenti permettono di organizzare meglio le conversazioni, trovare più facilmente i messaggi importanti e gestire il flusso di informazioni in modo più efficiente.

Oltre ai filtri, le numerose novità introdotte di recente dimostrano l’impegno di WhatsApp nel rimanere al passo con le esigenze degli utenti e nel fornire un’esperienza di messaggistica sempre più completa e funzionale.