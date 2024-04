Barbie e il BBQ: Heinz e Mattel portano sul mercato la salsa Barbiecue

Nel “confettoso” mondo di Barbie non mancano di certo le feste all’aperto, con tanto di gustose grigliate. Lo scorso anno, sull’onda dell’entusiasmo per il film di Greta Gerwig dedicato al personaggio e con protagonisti , Heinz pubblicò un post scherzoso su Instagram in cui chiedeva al suo pubblico cosa ne pensassero dell’inedita accoppiata delle nuove salse “Barbiecue” e “Kenchup“, che ovviamente scherzavano sui nomi dei due personaggi principali della pellicola, interpretati da Margot Robbie e Ryan Gosling.

Come accade spesso in questi casi, l’entusiasmo dei potenziali consumatori è salito alle stelle, in pieno Barbenheimer, e a quel punto Heinz e Mattel hanno messo effettivamente a punto un piano per realizzare per davvero questa bizzarra visione, per ora concretizzatasi nella salsa dedicata alla bambola bionda per eccellenza.

Barbie ha conquistato nuovamente i cuori dei britannici l’anno scorso, e dopo aver visto la reazione che questa salsa ha suscitato nei nostri fan sui social media, sapevamo di doverla rendere realtà. Siamo sempre alla ricerca di modi per innovare e dare ai nostri fan ciò che vogliono, e siamo entusiasti di poter portare in vita questa iconica collaborazione con Mattel.

ha affermato un portavoce di Heinz, Thiago Rapp.

Si tratta di una maionese vegana – dalla texture rosa, ovviamente, grazie alla barbabietola tra gli ingredienti – dal retrogusto BBQ venduta come perfetta quale condimento su tutto, dagli hamburger alle patatine, passando per l’insalata…

Il primo stock, limitato ad appena 5000 pezzi, è andato via in un lampo sullo store online ufficiale di Heinz, ma un secondo (di appena 500 confezioni) dovrebbe arrivare a breve, insieme ad alcune scorte in selezionati supermercati del Regno Unito e della Spagna, tra cui Tesco. Non si sa se e quando arriverà direttamente anche nei nostri lidi, ma si tratta già di un feticcio da collezione, a cui a questo punto potrebbe seguire anche l’ormai famigerato Kenchup.