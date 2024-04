Google Foto rende l’editing con l’AI gratuito per tutti: ecco come

Arriva la notizia che in tanti stavano aspettando: l’editing con AI in Google Foto sarà gratuito per tutti i possessori di dispositivi Pixel.

Il mondo della fotografia digitale è in fermento per l’annuncio che rivoluzionerà l’editing fotografico. A partire dal 15 maggio, una svolta molto importante attende gli appassionati di immagini: gli strumenti di editing avanzato basati sull’intelligenza artificiale saranno disponibili gratuitamente per tutti gli utenti su Google Foto.

L’innovazione non si ferma mai, e Google ne è un chiaro esempio. Con l’introduzione di funzionalità all’avanguardia come Magic Eraser, Photo Unblur e Portrait Light, l’azienda ha reso possibile modificare le immagini in modi prima impensabili.

Queste funzioni permettono rispettivamente di eliminare elementi indesiderati, rendere nitide foto sfocate e migliorare l’illuminazione dei ritratti, il tutto con un semplice tocco.

Google Foto: l’editing AI diventa accessibile su tutti i dispositivi Pixel

La democratizzazione dell’editing AI non si limita ai possessori di dispositivi Pixel. Sebbene lo scorso anno il Magic Editor fosse un’esclusiva dei modelli Pixel 8 e 8 Pro, ora si estende a un’ampia gamma di dispositivi, inclusi i tablet Pixel.

Questo strumento, che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per modifiche complesse come lo spostamento del soggetto o la variazione del colore del cielo, sarà illimitatamente disponibile su tutti i dispositivi Pixel.

Per gli utenti senza un dispositivo Pixel, l’app offrirà la possibilità di utilizzare il Magic Editor con un limite di 10 salvataggi gratuiti al mese su piattaforme Android e iOS. Superare questo limite implicherà l’acquisto di un dispositivo Pixel o un abbonamento premium a Google One con almeno 2TB di spazio di archiviazione.

In conclusione, l’editing fotografico con l’intelligenza artificiale è ora alla portata di tutti. Questa mossa di Google non solo migliora l’esperienza utente ma apre anche nuove frontiere creative.

Ricordiamo che l’implementazione di queste funzioni avverrà gradualmente, ma segna un passo importante verso un futuro in cui la tecnologia AI è integrata nella vita quotidiana di ciascuno. Con Google Foto, l’arte dell’editing fotografico diventa un’esperienza più inclusiva e innovativa.