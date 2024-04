Vast: la stazione spaziale si collega a Starlink tramite laser

Vast, società leader nel settore dei voli spaziali commerciali, ha annunciato un accordo rivoluzionario con SpaceX per connettere la sua futura stazione spaziale Haven-1 a internet tramite laser. La connessione avverrà grazie ai satelliti Starlink di SpaceX, utilizzando un sistema di comunicazione laser ad alta velocità.

L’accordo rappresenta un passo avanti significativo per la connettività nello spazio. L’azienda passerà alla storia come la prima a utilizzare il servizio “plug and play” di SpaceX. Ciò permette di installare dispositivi laser sui moduli spaziali per comunicare con i satelliti Starlink.

Questa tecnologia offre una serie di vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali, tra cui:

Velocità : la connessione laser può raggiungere fino a 100 Gbps, offrendo agli astronauti una connessione internet ad alta velocità.

: la connessione laser può raggiungere fino a 100 Gbps, offrendo agli astronauti una connessione internet ad alta velocità. Bassa latenza : la comunicazione diretta con i satelliti in orbita riduce la latenza, migliorando la reattività delle applicazioni e dei servizi.

: la comunicazione diretta con i satelliti in orbita riduce la latenza, migliorando la reattività delle applicazioni e dei servizi. Affidabilità: i collegamenti laser sono meno influenzati dalle condizioni atmosferiche e dalle interferenze rispetto ai sistemi radio.

Vast e Starlink: un’importante collaborazione

L’accordo rafforza la collaborazione tra le due aziende. La stazione spaziale Haven-1 sarà infatti lanciata a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, e gli astronauti viaggeranno verso la stazione spaziale a bordo della capsula Dragon.

La connessione laser tra Haven-1 e Starlink rappresenta un passo importante verso un futuro in cui le stazioni spaziali saranno connesse a Internet ad alta velocità. Questo permetterà agli astronauti di comunicare con la Terra in tempo reale. Inoltre, potranno condurre esperimenti scientifici più complessi e accedere a una vasta gamma di informazioni e servizi.

L’accordo tra Vast e SpaceX è un esempio di come l’innovazione tecnologica stia aprendo nuove frontiere per l’esplorazione spaziale. La connettività ad alta velocità nello spazio sarà fondamentale per lo sviluppo di future stazioni spaziali commerciali e per la realizzazione di missioni spaziali sempre più ambiziose.