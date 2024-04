Goblin Slayer Gdr arriva in italiano grazie a Isola Illyon Edizioni

Isola Illyon Edizioni annuncia che è appena partito il pre-order di Goblin Slayer Gdr, gioco di ruolo realizzato dal famoso game designer Tadaaki Kawahito (Sword World RPG) in collaborazione con GroupSNE basato sui romanzi, e sulla conseguente serie di manga e anime, di Goblin Slayer, nati dalla penna del noto autore Kumo Kagyu. Per la realizzazione di questo titolo SB Creative e GroupSNE hanno messo insieme un team d’eccellenza, e il direttore editoriale ha invitato a partecipare, oltre a Tadaaki Kawahito, anche lo stesso Kumo Kagyu, che si è così prestato con entusiasmo al lavoro. Questo ha permesso di codificare in termini di gioco tutti gli oggetti, formule d’incantesimo, luoghi presenti nei suoi romanzi, nei manga e nell’anime, trasponendoli in elementi giocabili o esplorabili dai giocatori.

Con questo manuale i giocatori potranno impersonare un avventuriero di Grado Porcellana iscritto alla Gilda degli Avventurieri, dove accetteranno compiti di ogni tipo, metteranno su un gruppo di avventurieri e compiranno ogni missione salendo di livello e anche di Grado Avventuriero, mirando all’agognato Grado Argento di avventurieri epici come Goblin Slayer stesso!

La geografia del Mondo dei Quattro Angoli è molto varia: vasti mari, continenti, isole, deserti, tundre, giungle, catene montuose, vulcani e molto altro. Esistono così tante regioni e territori inesplorati e neanche mappati che una semplice avventura di esplorazione può portare a incredibili, o mostruose scoperte. Innumerevoli rovine, in cui brulicano mostri e si celano tesori, resti di una lunga epoca di guerre, sono disseminate ovunque e così tante nazioni sono fiorite e cadute che è difficile persino comprenderne la storia. Il disordine è diffuso, i mostri dilagano, i banditi sono numerosi e le nazioni vicine mostrano preoccupanti avvisaglie, il Mondo dei Quattro Angoli è un palcoscenico perfetto per chi è abbastanza coraggioso e tenace da affrontare ogni tipo di avventura per diventare un grande Avventuriero.

Goblin Slayer Gdr è un manuale in bianco e nero di 532 pagine in formato A5, con copertina morbida e sovracopertina. Al suo interno attendono i giocatori:

Tutte le regole per creare e giocare il proprio avventuriero. Sarà possibile scegliere tra una modalità di creazione semplificata e una normale, in base a quanto tempo si desidera investire per personalizzare il proprio PG e le sue Caratteristiche.

Un lungo elenco di abilità e incantesimi per potenziarlo e specializzarlo. Le abilità sono divise in due branchie, abilità da avventuriero e abilità generali, mentre gli incantesimi si suddividono in quattro Sistemi di Incantesimi: Parole di Vero Potere, Miracoli, Arti Spiritiche e Arti Ancestrali Draconiche

Tanti strumenti e consigli per il Game Master, dal rapporto con i PG alla gestione di ogni sessione, fino alla scrittura di avventure che si evolvano insieme alle scelte dei PG e agli avvenimenti che capitano in gioco.

Due avventure pensate per personaggi ai primi livelli e pronte da giocare subito per introdurre il party nel gioco senza tempi morti

Un’ambientazione ricchissima di dettagli, luoghi e personaggi chiave

Pagine e pagine di mostri con tanto di statistiche e abilità per realizzare ogni tipo di scontro

Fino alle 23:59 del 12/04/24 è possibile pre-ordinare il manuale ‘Goblin Slayer Gdr’ in un’esclusiva offerta pre-order:

GOBLIN SLAYER – MANUALE BASE

Contiene: Manuale ‘Goblin Slayer Gdr’. In omaggio per tutti i clienti un esclusivo set di 5 schede già compilate dedicate ai protagonisti della serie manga e anime di Goblin Slayer stampate in alta qualità (Goblin Slayer, Sacerdotessa, Elfa Alta Arciera, Nano Sciamano e Sacerdote Lucertola). Queste schede non saranno ristampate né in vendita successivamente, restando un’esclusiva del pre-order. Tutti coloro che acquisteranno ‘Goblin Slayer Gdr’ con questo pre-order riceveranno subito la copia in PDF del manuale, mentre la copia fisica potrà essere ritirata al PLAY di Modena 2024 presso lo stand Isola Illyon Edizioni o la si potrà ricevere a casa subito dopo l’evento.

Questo il link: https://www.isolaillyonedizioni.it/prodotto/goblin-slayer-manuale-base

Trovate maggiori informazioni su Goblin Slayer Gdr a quest’indirizzo.