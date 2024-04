Quando muori resta a me: la copertina della graphic novel di Zerocalcare

Bao Publishing ha pubblicato la copertina del fumetto Quando muori resta a me, la graphic novel realizzata da Zerocalcare che sarà disponibile dal 7 maggio.

Ecco l’immagine.

Qui sotto potete leggere la descrizione della storia, che avrà a che fare con il rapporto tra Zerocalcare ed il padre:

Un viaggio con suo padre verso il paesino tra le Dolomiti da cui proviene la famiglia paterna sarebbe la scusa perfetta di Zerocalcare per capire meglio Genitore 2. Ma lui e suo papà sono incapaci di parlarsi di cose significative. Ciò renderà difficile la trasferta, soprattutto quando si capirà che la loro famiglia non è ben vista – anzi, da alcuni è proprio odiata – in paese. Le radici dell’odio risalgono a prima della Grande guerra, e si intrecciano al mistero che circonda, da trentacinque anni, il giorno più misterioso della vita di Zerocalcare, quello che lui fin da bambino ricorda come “Il giorno di Merman”.

E tra i non detti, l’amore incrollabile di un padre per il figlio unico attraversa alcune delle pagine più buie della Storia del nostro Paese. Una storia in cui Zerocalcare si costringe a guardarsi allo specchio e non si fa sconti nel raccontare ciò che vede.