Joker: Folie à Deux – Il poster rivela la data d’uscita in Italia

Ecco il poster di Joker: Folie à Deux, che rivela la data d'uscita del film in Italia. Annunciato anche il lancio del trailer.

Online è stato diffuso il poster di Joker: Folie à Deux, il film sequel che avrà come protagonisti il pagliaccio del crimine interpretato da Joaquin Phoenix e la Harley Quinn di Lady Gaga. Attraverso il poster è stata rivelata anche la data d’uscita del lungometraggio, che arriverà in Italia il 2 ottobre.

Ecco l’immagine.

Il primo trailer del film uscirà il 9 aprile in versione originale, mentre il 10 aprile sarà disponibile quello in lingua italiana. Non si sa ancora molto sulla trama del lungometraggio, ma parte della storia dovrebbe essere ambientata all’interno dell’Arkham Asylum.

Il cast di includerà anche Catherine Keener, Brendan Gleeson e Zazie Beetz. Il film, secondo quanto rivelato in precedenza, dovrebbe avere la struttura di un musical, e la presenza di Lady Gaga come protagonista ne sarebbe un’ulteriore riprova.

Alla regia ci sarà il ritorno di Todd Phillips. Da ricordare che il precedente film su Joker ha ottenuto grandi consensi sia da parte del pubblico che della critica. Joker ha ottenuto il Leone d’Oro al Festival di Venezia 2019, mentre Joaquin Phoenix si è assicura il premio Oscar come migliore attore protagonista.

Il lungometraggio ha ottenuto anche dei consensi anche al box-office, al punto da superare il miliardo di dollari d’incassi.