Euphoria 3: è davvero stata solo rimandata?

A qualche settimana dall’inizio delle riprese della terza ed attesissima stagione di Euphoria tutto si è bloccato. Definitivamente o temporaneamente sarà solo il tempo a dirlo. Di certo questo ulteriore ritardo non lascia pronosticare nulla di buono. Euphoria 3 al momento non è destinata ad entrare in produzione tanto presto. Le recenti dichiarazioni di Jacob Elordi e Sydney Sweeney sono quindi da gettare nel cestino del dimenticatoio. La serie tv avrà mai una sua terza stagione? Rumor insistenti lasciano pensare che le recenti dichiarazioni di HBO siano solo un lenitivo per la cancellazione dello show che ormai appare cosa inevitabile. Ecco tutto quello che dovete sapere sull’incerto destino di Euphoria 3.

Euphoria 3: rimandata a data da destinarsi o cancellata definitivamente?

Qualche giorno fa è arrivata la notizia che nessun fan della serie HBO desiderava ricevere: Euphoria 3 è stata rinviata da HBO a data da destinarsi. E questo a sole poche settimane dall’inizio della produzione della serie. Un fulmine e ciel sereno. Una notizia davvero imprevedibile arrivata dopo le recenti dichiarazioni di due degli attori più amati dello show: Jacob Elordi e Sydney Sweeney.

L’attore di Priscilla e Saltburn si era espresso entusiasta di tornare sul set della serie che ha lanciato la sua carriera ma temeva di non essere più in grado di vestire i panni di Nate, il suo personaggio, dopo diversi anni. La Sweeney, invece, recentemente intervistata per Immaculate, film horror che la vede nei panni della protagonista, ha dichiarato di non vedere l’ora di tornare a girare Euphoria.

“Euphoria 3 è il prossimo progetto a cui mi dedicherò. La crew di Euphoria è la mia seconda famiglia. Gli voglio un gran bene e devo alla serie la mia carriera. Sarà sempre eternamente grata a Euphoria.” – queste le parole della Sweeney rilasciate solo alcuni giorni fa.

Al momento attuale le dichiarazioni dei due interpreti sono da considerare superate ma allo stesso tempo dimostrano come il recente comunicato di HBO sia giunto totalmente all’improvviso. Nessuno l’aveva previsto, nemmeno il cast direttamente coinvolto nella produzione. Che dire se non… qualcosa non torna!

I rumor in merito alla cancellazioni di Euphoria 3

Ad instillare diversi dubbi in chi scrive è un rumor emerso qualche ora prima dell’uscita del comunicato ufficiale da parte della major produttrice dello show. Il sito cinematografico World of Reel ha diffuso in esclusiva la notizia della cancellazione della serie. Secondo il suddetto sito web Euphoria 3 sarebbe stata definitivamente cancellata. Il tutto a pochissimo dall’inizio delle riprese e dopo che cast e troupe avevano incastrato le agende per rendere possibile la presenza dei vari interessati sul set di Atlanta. Secondo World of Reel la decisione sarebbe stata presa direttamente da Sam Levinson, showrunner e creatore di Euphoria. I motivi? Non sono stati specificati ma al tempo stesso possiamo dare ampio adito alle speculazioni.

Secondo alcuni qualcosa sarebbe successo nel corso della scorsa settima, dato che venerdì 22 marzo il cast sarebbe stato avvisato della cancellazione (secondo HBO rinvio) della serie. Tale notizia è stata accompagnata dal permesso per i vari membri del cast di Euphoria di concludere altri contratti e accettare altri ruoli per il periodo di tempo in cui si erano resi disponibili per le riprese di Euphoria 3.

Cosa quindi avrebbe decretato la cancellazione o il rinvio della serie? Alcune voci dicono che Sam Levinson abbia litigato con i vertici di HBO, che dopo il mancato successo di The Idol non nutrono più la stessa ceca fiducia nell’artista. Altri sostengono che qualche membro importante del cast di Euphoria si sarebbe tirato indietro all’ultimo dalle riprese della nuova stagione a causa di un’opportunità decisamente più importante e che capita una sola volta nella vita. Ma di chi si tratterebbe? I nomi più quotati sono quelli di Jacob Elordi e Hunter Schafer. Elordi al momento è davvero molto impegnato con Netflix per la realizzazione di Frankenstein diretto da Guillermo del Toro e successivamente si rumoreggia una sua collaborazione con Luca Guadagnino per una nuova serie tv di HBO. Per quanto riguarda la Schafer nulla è stato reso noto ma sappiamo che l’attrice piace a diversi registi internazionali e quindi qualcuno potrebbe averla voluta tra il cast del suo prossimo film.

I veri motivi che ci celano dietro i ritardi nella produzione di Euphoria 3

A prescindere dalle speculazioni alcune informazioni sono inconfutabili: la pre-produzione di Euphoria 3 è stata non complicata ma di più! Problemi su problemi e ritardi su ritardi.

La seconda stagione dei Euphoria è andata in onda su Sky e Now nell’ormai inizio del 2022 e la terza stagione dello show è stata fin da subito confermata grazie all’enorme successo di pubblico e critica della serie firmata HBO. Zendaya ha vinto il suo secondo Emmy di fila per il ruolo di Rue, la protagonista di Euphoria, e si è fin da subito dichiarata pronta a tornare sul set. Non a caso Zendaya è anche produttrice della serie, quindi ha tutto l’interesse economico di tornare a girare nuovi capitoli che senza dubbio sarebbero visti dal pubblico.

Purtroppo la produzione della nuova stagione della serie non è partita subito. Perchè? Essenzialmente per due motivi: Sam Levinson si trova impegnato nella realizzazioni di un’altra serie per HBO, The Idol, show con protagonisti Abel Tesfaye, in arte The Weeknd e Lily-Rose Depp, figlia maggiore del più celebre Johnny Depp. La serie debuttò su HBO solo nel 2023 ma si è presto rivelata un enorme flop. La critica l’ha asfaltata ed il pubblico non l’ha per nulla elogiata, anzi ha notato fin troppi parallelismo tra la vita della protagonista Jocelyn ed il passato della cantante Selena Gomez, ex fidanzata proprio di The Weeknd, che ha contribuito in prima persona alla sceneggiatura dello show. Insomma l’ispirazione pare davvero ovvia.

Al secondo posto nella classifica iniziale dei ritardo a catena nella produzione di Euphoria 3 troviamo l’addio alla serie da parte di Barbara Ferreira. Addio che è avvenuto praticamente poco dopo la conclusione della messa in onda dello show. All’attrice non è piaciuto il trattamento che Levinson ha riservato al suo personaggio negli episodi della seconda stagione di Euphoria. Se avete visto lo show vi sarete accordi che lo spazio destinato alla storyline di Kat all’interno dei nuovi capitoli era decisamente più risicato rispetto alla stagione precedete. Infatti, voci di corridoio sostengono che gli screzi tra la Ferreira e Levinson siano nati già sul set di Euphoria 2 quando i due non si sono trovati in sincronia nella messa in scena del copione. L’attrice ha giudicato concluso il percorso del suo personaggio ed ha scelto così di lasciare la serie per le cosiddette “divergenze creative”.

A tutto ciò si aggiungo due elementi che hanno inciso in maniera importantissima sul destino di Euphoria 3.

Gli scioperi di attori e sceneggiatori hanno bloccato per mesi i lavori sullo script della serie. Nonostante ciò, una volta concluse le trattative i vari scrittori della serie sono subito tornati sul tavolo delle riunioni ed infatti, secondo diversi attori dello show, lo script è attualmente pronto. Nessun membro del cast di Euphoria ha ancora letto la sceneggiatura della nuova stagione ma sappiamo, per dichiarazioni di Sam Levinson stesso, che all’interno dei vari episodi sarebbe stato presente un salto temporale di be 5 anni per far raggiungere ai personaggi l’età, più o meno, dei loro interpreti. D’altronde nessuno poteva più passare per adolescente. In questo modo lo show sarebbe diventato ancora più maturo ed avrebbe potuto trattare tematiche se vogliamo ancora più controverse.

Peccato, o per fortuna (questo dipende dai punti di vista), che quasi tutti i membri del cast originale di Euphoria siano diventati attori acclamati e ricercati dai migliori registi di Hollywood e non solo. Zendaya è lanciata tra cinema d’autore con Luca Guadagnino e Dune di Villenouve; Jacob Elordi grazie a Sofia Coppola ed alla sua Priscilla ed a Emerlad Fennell e il suo Saltburn è stato notato da registi come Guadagnino e Del Toro che lo ha scelto per la sua rivisitazione di Frankenstein per Netflix. Sydney Sweeney si diletta tra rom-com in cui figura anche come produttrice, film indipendenti e cinecomic mentre Hunter Schafer dopo Hunger Games La Ballata dell’usignolo e del serpente la rivedremo al cinema diretta da Yorgos Lanthimos in Kind of Kindness al fianco, tra gli altri, del premio Oscar Emma Stone.

Vi starete accorgendo da soli che non si tratta più di attori di seconda fascia o emergenti. Il cast di Euphoria ormai è composto da volti che popolano le sale cinematografiche e mobilitano i fan ai vari festival del cinema. Premesso ciò vi accorgerete che persone come le già citate Zendaya, Sydney Sweeney e compagnia cantante non sono facili da riunire per mesi in un solo luogo. Le agende del cast di Euphoria sono parecchio impegnate e conciliarle sarebbe stata un’impresa impossible. Tuttavia pareva che Sam Levinson ed HBO ce l’avessero fatta. In teoria le riprese della serie sarebbero dovute iniziare nell’estate del 2024, ad inizio giugno per la precisione. A confermarlo erano stati anche i vertici di HBO che sole poche settimane fa avevano stimato l’uscita della nuova stagione della serie per il 2025. Peccato che non andrà a finire così.

Ai vari motivi citati sopra non possiamo scordare di menzionare ed aggiunge l’addio prematuro di Angous Cloud, interprete di Fezco in Euphoria, prematuramente scomparso lo scorso 31 luglio ed cui la nuova stagione della serie sarebbe stata probabilmente dedicata.

Sarebbe così grave la cancellazione di Euphoria 3?

Se Euphoria 3 è stata solo rinviata a data da destinarsi o cancellata definitivamente non lo sappiamo con certezza. Certo che il comunicato di HBO giunge solo poche ore dopo la diffusione di un rumor insistente che dava la serie per spacciata, e non migliora affatto la situazione. Se mai aumenta i dubbi e lascia grande spazio all’immaginazione. Ad avviso di chi scrive più il tempo passa e più le possibilità di vedere Euphoria 3 davvero realizzata diminuiscono notevolmente. Il cast prende altri impegni e perde interesse nella realizzazione di una serie che non andrebbe ad incrementare la loro popolarità ma rappresenterebbe un enorme salto indietro, oltre che un grande rischio di scarso riscontro da parte di pubblico e critica. Il pubblico, dall’altro lato, non è affatto detto che resti fedele alla serie. Tanti fan potrebbero perdere interesse con il passare del tempo e magari affezionarsi ad altri show, dimenticando così molto facilmente della loro amata Euphoria.

Inoltre il comunicato di HBO potrebbe essere solo il primo di due. La major potrebbe aver deciso di far indorare la pillola ai fan della serie comunicando in primo luogo un rinvio della terza stagione, senza fissare una data effettiva per l’inizio delle riprese, in modo da far calmare le acque, e solo successivamente, quando ormai l’attenzione dopo diverso tempo per forza di cose cala, annunciare pubblicamente la cancellazione dello show. Che poi sarebbe così grave?

La seconda stagione di Euphoria ha un finale abbastanza conclusivo, lascia sicuramente grandi spazi di manovra per alcuni personaggi ma per altri la storyline è piuttosto definita. L’ultimo episodio apre la strada ad un futuro migliore per Rue e, sebbene la serie fosse destinata a preseguire, per lo meno chiudeva un capitolo importante delle vite dei vari personaggi. In fin dei conti un finale, anche se non definitivo, lo abbiamo avuto. I fan delle serie tv sanno molto bene che questo non è scontato, anzi. Tanti show vengono cancellati dopo finali di stagione con cliffhanger assurdi che lasciano solo l’amaro in boca. Se Euphoria 3 non dovesse mai vedere la luce non sarebbe poi un grave crimine.