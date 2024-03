La NASA ha una nuova astronave pronta a trasportare equipaggio: il Boeing Starliner

I funzionari dell’Agenzia spaziale statunitense hanno comunicato che la NASA è finalmente pronta a procedere con il primo lancio di prova di astronauti a bordo del Boeing Starliner. Il comandante Barry “Butch” Wilmore e il pilota Suni Williams, entrambi astronauti, si lanceranno con lo Starliner verso la Stazione Spaziale Internazionale, non prima del 1° maggio. “La data di lancio in questo momento è non prima del 1° maggio. E questo è dettato dal traffico della ISS, come sapete è stato un anno intenso sulla Stazione Spaziale Internazionale”, ha dichiarato Steve Stich, responsabile del programma Commercial Crew Program della NASA, durante una conferenza stampa al Johnson Space Center dell’agenzia. Mark Nappi, vicepresidente di Boeing e responsabile del programma Starliner, ha precisato però che la navicella e il razzo Atlas V di United Launch Alliance potrebbero raggiungere la rampa di lancio dello Space Launch Complex-41 (presso la stazione spaziale di Cape Canaveral, in Florida) già il 10 aprile. L’annuncio conclude diversi anni di sviluppo ingegneristico, dopo che il primo volo Starliner senza equipaggio non è riuscito a raggiungere la ISS alla fine del 2019.

Il Boeing Starliner

Il Boeing Starliner (o CST-100[a], o semplicemente Starliner) è una classe di due veicoli spaziali parzialmente riutilizzabili progettati per trasportare l’equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e altre destinazioni in orbita bassa. È prodotto da Boeing, con il Commercial Crew Program (CCP) della NASA come cliente di riferimento. Il veicolo spaziale è composto da una capsula per l’equipaggio riutilizzabile e da un modulo di servizio “sacrificabile”. La capsula ha un diametro di 4,56 m, leggermente più grande del modulo di comando Apollo o della Crew Dragon di SpaceX e più piccola della capsula Artemis Orion. Starliner può ospitare un equipaggio fino a sette persone e può rimanere agganciato alla ISS per un massimo di sette mesi. La capsula Starliner è progettata per essere riutilizzata per un massimo di dieci missioni.

Il nuovo tentativo dopo il “nulla di fatto” del 2019

Boeing e SpaceX sono state entrambe incaricate dalla NASA nel 2014 di creare nuovi veicoli commerciali per equipaggi, con un finanziamento di miliardi di dollari. (Boeing ha ricevuto 4,2 miliardi di dollari e SpaceX 2,6 miliardi di dollari). Il primo volo di SpaceX Crew Dragon è avvenuto nel 2020. Nei quattro anni successivi, l’azienda ha inviato 11 missioni sulla ISS: otto missioni di astronauti professionisti di lunga durata guidate dalla NASA e tre escursioni di breve durata pagate da Axiom Space con diverse persone a bordo. Un’anomalia di lancio durante la prima missione Starliner (senza equipaggio) nel 2019 ha costretto i controllori ad abbandonare il tentativo di raggiungere la ISS, anche se la navicella è tornata a Terra tutta intera con il paracadute. La NASA ha individuato decine di problemi, che Boeing ha cercato di risolvere in vista di un secondo tentativo di lancio senza equipaggio.

Rendere il veicolo pronto al volo

La pandemia causata dal coronavirus, e altri problemi tecnici, hanno ritardato il lancio successivo, ma quando finalmente è stato effettuato, nel maggio 2022, la missione ha raggiunto tutti i suoi obiettivi principali, compreso il successo dell’attracco con la ISS. Tuttavia, dopo questo secondo volo di prova senza equipaggio, la Boeing ha individuato nuovi problemi con la sua navicella Starliner. L’azienda ha scoperto che il nastro utilizzato nel veicolo era infiammabile e ha richiesto la rimozione di oltre un chilometro di materiale dal veicolo spaziale. Boeing ha anche scoperto che una parte del sistema di paracadute di Starliner non era in grado di gestire i carichi da trasportare durante gli atterraggi fuori norma e ha dovuto modificare il sistema. “Abbiamo lavorato principalmente per rendere il veicolo pronto al volo e per risolvere i due problemi che abbiamo avuto in estate, ovvero il sistema di paracadute e il problema dell’infiammabilità del nastro”, ha dichiarato Nappi ai giornalisti. “Possiamo dire con certezza che questi problemi sono ormai alle spalle“.

Finalmente, la prima missione con equipaggio

Superati questi inconvenienti, i vertici della NASA guardano ora alla prima missione con equipaggio di Starliner e alla versatilità che offrirà una volta operativo. “È sempre difficile volare nello spazio. Ci sono sempre sfide con ogni veicolo di lancio e con ogni veicolo spaziale e quindi per noi, avere un secondo sistema di trasporto, è estremamente importante”, ha detto Stich durante la conferenza stampa. In attesa dei risultati dei test di volo con equipaggio, la navicella potrebbe essere certificata per i voli operativi già nel novembre 2024, con il lancio della prima missione operativa – Starliner 1– intorno alla primavera del 2025, ha aggiunto Stich. La Boeing spera di lanciare fino a sei voli di astronauti Starliner per la NASA dopo il test di volo con equipaggio nell’ambito del suo contratto commerciale con l’agenzia spaziale statunitense, ha dichiarato Nappi. Il lavoro sulla navicella Starliner 1 è in corso, mentre la capsula della missione Starliner 2 è in fase di preparazione, ha aggiunto. Ma se Boeing deciderà di effettuare altri voli Starliner per il turismo spaziale o per voli privati, come ha fatto SpaceX con la sua navicella Dragon e i suoi razzi Falcon 9, è ancora da vedere, ha concluso Nappi.