Apple conferma che il Vision Pro sarà lanciato a livello internazionale quest’anno

L’auricolare Apple Vision Pro VR ha entusiasmato molti di coloro che l’hanno provato, ma il problema principale che tiene il dispositivo lontano dalle mani delle persone è la disponibilità: se vivete al di fuori degli Stati Uniti e volete acquistarlo, siete sfortunati. Ma la situazione è destinata a cambiare: Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha confermato che le cuffie saranno lanciate quest’anno in almeno un altro Paese: La Cina. Apple ha già accennato a un rilascio più ampio di Apple Vision Pro nel 2024 e, durante il suo intervento al China Development Forum di Pechino nel fine settimana, Tim Cook ha specificamente menzionato la Cina come uno dei paesi fortunati che riceveranno le cuffie entro la fine dell’anno. Oltre a confermare che il rilascio in Cina è previsto, Cook non ha rivelato una data di rilascio specifica o un prezzo: tuttavia, un rilascio di Vision Pro al di fuori degli Stati Uniti prima di giugno 2024 è stato accennato dagli analisti all’inizio di quest’anno, ed è improbabile che la Cina sia l’unico paese in cui verrà rilasciato.

Il rilascio del Vision Pro in tutto il mondo è imminente?

Cina, Giappone, Canada, Australia e Regno Unito, tra le altre, sono i paesi in cui Apple sta cercando di assumere un “Briefing Experience Specialist” per il Vision Pro. Quando sono stati “scoperti” gli annunci della ricerca di questa figura, si pensava che indicassero il luogo in cui sarebbe iniziato il rilascio del Vision Pro, e la conferma di Cook in Cina suggerisce che potrebbe essere davvero così. Per questo motivo, non ci stupiremmo se il Regno Unito e l’Australia (e gli altri paesi) vedessero il lancio dell’Apple Vision Pro nello stesso periodo della Cina. Come già detto, l’analista di Apple Ming-Chi Kuo ha precedentemente suggerito che Apple probabilmente lancerà il Vision Pro al di fuori degli Stati Uniti prima della WWDC (La Worldwide Developers Conference, conferenza annuale organizzata da Apple per gli sviluppatori di software terze parti che creano app per le piattaforme Apple, come iPhone, iPad, Mac), previsto per giugno, quindi potrebbe mancare solo un mese o due per vedere il Vision Pro nelle mani di più persone.