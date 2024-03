Enotria The Last Song: annunciata la nuova data d’uscita, in arrivo anche la demo

Enotria: The Last Song ha una nuova data d'uscita. Il gioco, inoltre, si appresta a ricevere anche una demo gratuita.

In occasione del Future Game Show di ieri, Enotria: The Last Song è tornato a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer che ha rivelato infine anche la nuova data d’uscita del gioco. L’interessante souls-like tutto italiano arriverà il 21 agosto 2024. Atteso inizialmente per il 21 giugno, il gioco è stato recentemente rimandato per non scontrarsi con l’uscita dell’attesissimo DLC di Elden Ring che verrà rilasciato proprio in quella data.

Dopo attente riflessioni, il team ha deciso di spostare così di due mesi l’uscita del titolo in modo tale da scongiurare quello che sarebbe stato a conti fatti un vero e proprio suicidio commerciale. Una saggia scelta che permetterà agli appassionati del genere di avere tutto il tempo per godersi ed assaporare entrambe le esperienze. Per il resto, il gioco è tornato a mostrarsi in maniera massiccia con un gameplay trailer, che trovate qui sotto, e con una lieta notizia: Enotria riceverà presto anche una demo gratuita su PS5, Steam e Epic store.

Vi ricordiamo, prima di lasciarvi, che Enotria The Last Song è il nuovo souls-like di Jyamma Games. Si tratta di un titolo che vuole distinguersi dalle altre produzioni del genere per la sua particolare ambientazione che richiama il folklore italiano nelle atmosfere e nei colori e per la presenza di una particolare meccanica basata su maschere intercambiabili che vanno a modificare le abilità del protagonista.

The Last Song sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store).