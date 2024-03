i Piani di Apple per gli Smartphone Pieghevoli: Ritardi e Indiscrezioni sull’Innovazione

Nel mondo degli smartphone, la tendenza dei dispositivi pieghevoli si fa sempre più forte. Samsung, Google, OnePlus, Motorola e Honor hanno già fatto il loro ingresso in questo settore, ma cosa possiamo aspettarci da Apple? L’idea di un iPhone pieghevole ha catturato l’immaginazione degli affezionati della mela di tutto il mondo. Potrebbe seguire lo stile libro, aprendosi per rivelare un tablet compatto, o potrebbe presentare un design più innovativo. Le indiscrezioni sul possibile lancio di un iPhone pieghevole sono sempre più insistenti, ma forse si dovrà pazientare ancora un po’. Secondo alcune fonti, Apple non ha in programma di rilasciare un iPhone pieghevole prima del 2026. Tuttavia, ci sono voci contrastanti. Alcuni leak suggeriscono il 2027 come data più realistica, mentre altri indicano che potremmo aspettarci una sorpresa prima. Per quanto riguarda il primo iPhone pieghevole previsto nel 2026, il ricercatore di mercato di Omdia, Kang Min-soo, ritiene che da aperto avrà uno schermo da 7 o 8 pollici, praticamente come un iPad mini.

Ritardi e incertezze per l’iPhone pieghevole e il Face ID Sotto lo schermo

Secondo quanto riportato da The Elec, le prospettive sull’introduzione di dispositivi pieghevoli e del Face ID sotto lo schermo da parte di Apple potrebbero subire ritardi rispetto alle precedenti previsioni. Min-soo, ha indicato che l’arrivo di tali innovazioni potrebbe essere posticipato. Si ipotizza che l’iPhone 17 potrebbe includere un modello pieghevole, mentre il Face ID sotto lo schermo potrebbe debuttare solo con l’iPhone 18 Pro, che presumibilmente non presenterà più l’isola dinamica. Min-soo ha spiegato che secondo le attuali stime, l’iPhone pieghevole potrebbe vedere la luce nel 2026, mentre l’anno successivo potrebbe essere il turno dell’iPhone SE4 dotato di tecnologia OLED TFT in silicio policristallino a bassa temperatura (LTPS). Tuttavia, la tecnologia Face ID sotto lo schermo potrebbe essere implementata solo nel 2027. Le informazioni sono conflittuali: alcune fonti parlano di problemi con i fornitori di display, mentre altre suggeriscono che tutti i progetti pieghevoli di Apple siano stati temporaneamente cancellati. Insomma, l’iPhone pieghevole è ancora avvolto nel mistero. Gli appassionati dovranno pazientare e continuare a seguire da vicino le ultime indiscrezioni.