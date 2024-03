Tik Tok vietato negli U.S.A: la legge passa il primo iter di approvazione

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato a favore di una legge che potrebbe vietare TikTok nel paese, generando preoccupazioni bipartisan riguardo alla sicurezza nazionale. I rappresentanti hanno espresso timori riguardo alla possibile manipolazione e accesso ai dati americani, da parte del governo cinese, attraverso l’app di proprietà di ByteDance.

La Decisione della Camera: un passo Importante

Con un voto schiacciante di 352-65 a favore della legge, la Camera ha inviato un forte segnale al Senato riguardo la necessità di affrontare questa questione delicata. Mentre la legge affronta la fase di valutazione al Senato, il suo destino rimane incerto, ma l’attenzione su TikTok continua a crescere.

I motivi di preoccupazione: sicurezza nazionale e libertà di espressione

Il presidente della Camera, Mike Johnson, ha sottolineato la minaccia che TikTok rappresenta per l’economia e la sicurezza degli Stati Uniti, affermando che l’app potrebbe essere utilizzata per accedere ai dati degli americani e diffondere informazioni dannose. Tuttavia, le preoccupazioni riguardo alla libertà di espressione sono emerse anche tra coloro che si oppongono alla legge. Infatti, non tutti i rappresentanti hanno sostenuto la proposta di legge. Alcuni democratici, come Jim Himes, hanno espresso preoccupazioni riguardo alla libertà di espressione, evidenziando comunque l’importanza di non limitare l’accesso alle informazioni per i cittadini americani.

Il Futuro di TikTok: pressione sul Senato

ByteDance, la società madre di TikTok, ha intrapreso una vigorosa campagna di lobbying per opporsi alla legge, sostenendo che violerebbe i diritti del Primo Emendamento e danneggerebbe le piccole imprese che dipendono dall’app per il loro successo. Il presidente Joe Biden ha dichiarato il suo sostegno alla legge, sottolineando l’importanza di agire rapidamente per proteggere gli interessi nazionali. La legislazione contro TikTok rappresenta un punto cruciale nel dibattito sulla sicurezza nazionale e la libertà di espressione. Mentre il Congresso continua a valutare i suoi passi successivi, il destino di TikTok negli Stati Uniti rimane incerto, ma la sua influenza continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.