Elon Musk vuole sfidare Gmail con il suo nuovo servizio Xmail

Mentre il furore per un’e-mail bufala che si dice provenga da Google e che descrive nei dettagli la presunta chiusura di Gmail il 1° agosto inizia a scemare, Elon Musk ha appena aggiunto benzina al fuoco affermando che sta sviluppando un nuovo servizio di posta elettronica chiamato Xmail.

No, Gmail non chiuderà il 1° agosto

Nonostante il messaggio virale sulla chiusura del servizio di posta elettronica Gmail da parte di Google quest’estate, ciò non accadrà. Come riportato il 23 febbraio da Forbes, il messaggio non era altro che un falso dall’aspetto realistico. È stato pubblicato su X (precedentemente noto come Twitter) con il titolo “Google sta chiudendo Gmail“, che è stato sufficiente per ingannare molte persone, va detto.

Xmail sta arrivando, lo dice Elon Musk

Ora è stato pubblicato un altro messaggio su X, questa volta da parte del proprietario di X in persona, Elon Musk, messaggio che molto discutere. Il messaggio era una risposta a una domanda di Nate McGrady, ingegnere della sicurezza di X, che chiedeva quando l’azienda avrebbe sviluppato Xmail. Musk ha risposto prontamente con due parole: Sta arrivando.

It’s coming — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2024

Quando arriva Xmail?

Naturalmente, alla maniera di Musk, queste due parole dicono molto e niente allo stesso tempo. La sua risposta sembra essere un caso di lancio di un’idea e di verifica della risposta delle masse. È probabile che i criminali informatici colgano l’occasione per sfruttare la confusione e distribuire messaggi di phishing con intenti malevoli.

Xmail esiste già

Esistono già diversi servizi di posta elettronica con il nome di Xmail. Una rapida ricerca su Google ne rivela almeno tre, tutti con il nome “Xmail“. È possibile che Musk, se sta progettando un nuovo servizio, ne abbia già tenuto conto e probabilmente utilizzerà i suoi fondi per acquistare il diritto di utilizzare il nome. Anche se il servizio Xmail di Musk dovesse nascere, l’idea di sfidare Gmail di Google con un reale impatto, dato che Gmail ha circa 2 miliardi di account, è a dir poco azzardata.